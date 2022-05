Actriz Angela Lansbury recibirá un premio Tony a la trayectoria

Ciudad de México.- Angela Lansbury recibirá un Premio Tony especial por su trayectoria en la ceremonia de 2022. En una carrera que abarca más de 75 años, la actriz ya ha ganado cinco premios Tony competitivos.

Después de incursionar por primera vez en el cine, Lansbury hizo su debut en Broadway en 1957 en Hotel Paradiso. A lo largo de las décadas, protagonizó Anyone Can Whistle, Mame, Dear World, Gypsy y Sweeney Todd. Después de una pausa de 24 años, regresó a Broadway en 2007 con Deuce, seguida dos años más tarde por Blithe Spirit y otro premio Tony. También apareció en A Little Night Music y The Best Man.

PUBLICIDAD

Asimismo, Lansbury ha protagonizado más de 70 películas, incluidas Gaslight, National Velvet, The Picture of Dorian Gray, The Long, Hot Summer y, quizás la más memorable y recordada, The Manchurian Candidate como la personificación de una madre malévola.

Obtuvo tres nominaciones al Oscar por su trabajo y se volvió familiar para una nueva generación de espectadores como la voz de la Sra. Potts en La Bella y la Bestia, de Disney y por su rol en Nanny McPhee.

De 1984 a 1996 interpretó a Jessica Fletcher en Murder, She Wrote, la serie dramática de detectives de mayor duración en la historia de la televisión. Tiene seis nominaciones a los Globos de Oro y 18 Emmy y ya recibió un Óscar honorario por su trayectoria. En 2014, la Reina Isabel II la nombró Dama Comandante del Imperio Británico.

"Las contribuciones de Angela Lansbury al escenario son insuperables", dijeron Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League y Heather Hitchens, presidenta de American Theatre Wing.