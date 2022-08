Actores digitales: tecnología que preocupa a los artistas

Ciudad de México.- En la película El Congreso, de Ari Folman, un estudio propone a una joven actriz un acuerdo para escanear su cuerpo y crearle una copia digital que aparezca en todas sus películas. Entre sus "ventajas" es que su imagen se mantendría igual en cada filme mientras ella envejecerá y morirá.

Aquella premisa de 2013, adaptación al mundo de Hollywood del libro "Congreso de Futurología" de Stanislaw Lem, ya es algo que los actores quieren regular, pues saben que gracias a las tomas que hacen de ellos es posible recrearlos incluso sin su autorización.

El Sindicato de Actores en Estados Unidos (SAG), ya asesora a sus agremiados para que en sus contratos especifiquen que su imagen no puede ser utilizada para fines que no sean de su consentimiento, para otras escenas ni para otros proyectos, estén vivos o no.

"Estas nuevas tecnologías ofrecen oportunidades interesantes, pero también pueden representar amenazas potenciales para los medios de subsistencia de los artistas. Es crucial que los artistas intérpretes o ejecutantes controlen la explotación de su yo digital.

"Que cualquier uso se realice sólo con un consentimiento plenamente informado y que los artistas intérpretes o ejecutantes reciban una compensación justa por dicho uso", dijo el director ejecutivo nacional de la SAG, Duncan Crabtree-Ireland, según recoge The Hollywood Reporter.

'Star Wars', el principal ejemplo de esta tecnología

Como ejemplo de la práctica está el rejuvenecimiento de los protagonistas de la franquicia Star Wars, que han aparecido en versiones juveniles gracias a imágenes generadas por computadora, como pasó al incluir a Luke Skywalker (Mark Hamill) con su imagen juvenil para la serie El libro de Boba Fett.

"Algo que la gente no se dio cuenta es que su voz no es real. Cada vez es más difícil confiar en tus propios ojos y oídos cuando se trata de estas cosas", dijo el creador del programa Jon Favreau a The Wall Street Journal.

Los retoques hace tiempo que llegaron a las galaxias lejanas, pues al final de Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016) sale Carrie Fisher como la princesa Leia Organa, tal y como lucía en el Capítulo IV, la primera cinta estrenada.

Pero no es ella, sino su imagen a los 19 años sobrepuesta sobre la actriz Ingvild Deila, a quien nadie reconocería en su aparición, pues no son sus rasgos en pantalla.

En aquel filme no fue el único caso donde se usó la técnica, pues incluso "revivieron" al actor Peter Cushing, fallecido en 1994, pues para que apareciera el personaje Moff Tarkin su imagen fue recreada sobre otro actor.

En otro ejemplo, Paul Walker murió antes de terminar el rodaje de Rápidos y Furiosos 7 y el filme fue completado gracias a escenas descartadas y el trabajo de dobles, incluidos los hermanos del actor, sobre los cuales fue sobrepuesta la imagen del protagonista, trabajo realizado por la compañía de efectos visuales Weta Digital.

La voz, una frontera que ya se está conquistando

La recreación digital permite también recrear voces, utilizada para Top Gun: Maverick por el actor Val Kilmer, quien por un tratamiento contra el cáncer de garganta perdió la capacidad de hablar en 2014.

Para volver a interpretar a su personaje el actor proporcionó horas de material de archivo de su voz para que fuera recreada por una inteligencia artificial. Variety recoge que se crearon 40 modelos de voz para el actor.

"Los efectos secundarios del cáncer de garganta han hecho difícil que los demás me entiendan. La oportunidad de narrar mi historia, con una voz que se siente auténtica y familiar, es un regalo increíblemente especial", indicó Val Kilmer, de acuerdo con Variety.

El avance en estas técnicas ha sido tal que incluso los productores exploran que el doblaje a otros idiomas de sus cintas tenga la misma voz de los actores originales, recreada digitalmente, como es el caso de Every Time I Die, que con esta técnica fue doblada a español y portugués.