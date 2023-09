Actor Danny Masterson podría ir a prisión de por vida por violación

Los Ángeles.- Una jueza sentenció hoy al actor de “That ’70s Show” Danny Masterson a entre 30 años y cadena perpetua por la violación de dos mujeres hace dos décadas.

La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles Charlaine F. Olmedo dictó la sentencia a Masterson, de 47 años, tras escuchar declaraciones de las mujeres sobre el trauma que experimentaron y el sufrimiento causado por los recuerdos perturbadores del hecho.

El actor, que lleva detenido desde mayo, estaba sentado en la sala, vestido de traje. Observó a las mujeres mientras ellas hablaban, sin ofrecer una reacción visible.

“Cuando me violaste, me robaste algo”, dijo una mujer, por cuya violación de 2003 fue declarado culpable Masterson. “Eso es lo que es una violación: un robo del espíritu”.

“Eres patético, perturbado y totalmente violento”, añadió la mujer. “El mundo es un lugar mejor contigo en prisión”.

La víctima de la otra violación por la que Masterson fue declarado culpable dijo que “no ha demostrado un ápice de remordimiento por el dolor que causó”. Dijo a la jueza que “yo sabía que él debía estar preso para seguridad de todas las mujeres con las que estuvo en contacto. Lo lamento tanto, ojalá lo hubiera denunciado antes a la policía”.

Un primer jurado no logró veredictos en las tres acusaciones de violación contra el actor en diciembre y se declaró juicio nulo. Los fiscales iniciaron un nuevo juicio meses después.

Masterson renunció a su derecho a declarar antes que se pronunciara la sentencia y no reaccionó visiblemente al escucharla, como tampoco lo hicieron sus familiares que lo acompañaban. Su esposa, la actriz Bijou Phillips, lloró durante la audiencia.

Esta vez, un jurado de siete mujeres y cinco hombres halló a Masterson culpable de dos casos de violación luego de deliberar durante siete días. Los dos ataques tuvieron lugar en la casa de Masterson, cerca de Hollywood, en 2003, cuando gozaba de fama por su actuación en la comedia “That ’70s Show”.

El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre la tercera acusación, de que Masterson había violado a una novia suya. El voto fue de 8-4 a favor de la culpabilidad.

La jueza sentenció al actor tras rechazar una moción de la defensa para un nuevo juicio que fue argumentada la madrugada de hoy. La pena es la máxima permitida por la ley. Significa que Masterson será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años y medio en prisión, pero puede ser encarcelado de por vida.

“Señor. Masterson, sé que usted está sentado aquí firme en sus afirmaciones de inocencia y, por lo tanto, sin duda se siente víctima de un sistema de justicia que le ha fallado”, le dijo Olmedo a Masterson antes de dictar la sentencia. “Pero usted no es la víctima aquí. Sus acciones hace 20 años le quitaron la voz y la elección a otra persona. De una forma u otra tendrá que aceptar sus acciones anteriores y sus consecuencias”.

La defensa solicitó que las sentencias para las dos condenas se ejecutaran simultáneamente y pidió una pena de 15 años sin posibilidad de libertar condicional. La fiscalía solicitó la sentencia completa de 30 años a cadena perpetua a la que Masterson era elegible.

“Es su vida la que se verá afectada por lo que usted decida hoy”, dijo la abogada de Masterson, Shawn Holley, a la jueza antes de la sentencia. “Y la vida de su hija de 9 años, que significa todo para él y para quien él significa todo”.

“Ha vivido una vida ejemplar, ha sido un padre, esposo, hermano, hijo, compañero de trabajo y servidor comunitario extraordinario”, dijo Holley.

Los fiscales alegaron que Masterson usó su prominencia en la Iglesia de la Cienciología, donde las tres mujeres que lo acusaron también eran miembros en ese entonces, para evitar las consecuencias durante décadas después de los ataques.

Las mujeres culparon a la iglesia por su vacilación a la hora de acudir a la policía para denunciar a Masterson. Testificaron que cuando lo denunciaron ante autoridades de la Cienciología, les dijeron que no habían sido violadas, fueron sometidas a programas de ética y les advirtieron que no debían acudir con las autoridades para denunciar a un miembro de tanto prestigio.

La iglesia dijo en un comunicado después del veredicto que los “testimonios y descripciones de las creencias de Ciencioligía” durante el juicio eran “uniformemente falsos”.

“La Iglesia no tiene ninguna política que prohíba o desaliente a los miembros a denunciar la conducta criminal de cualquier persona, sea cienciólogo o no, a las autoridades”, dice el comunicado.

Masterson no testificó y sus abogados no convocaron testigos. La defensa argumentó que los actos fueron consensuados e intentó desacreditar las versiones de las mujeres destacando cambios e inconsistencias a lo largo del tiempo, que según dijeron mostraban signos de coordinación entre ellas.

Las mujeres cuyo testimonio condujo a la condena de Masterson dijeron que, en 2003, él les dio bebidas y que luego se marearon o se desmayaron antes de que fueran violadas violentamente.

Olmedo permitió que los fiscales y acusadores dijeran directamente en el segundo juicio que Masterson drogó a las mujeres, mientras que en el primero sólo les permitió a las mujeres describir su condición.

Masterson no fue acusado de ningún cargo de drogas y no había evidencia toxicológica que respaldara la afirmación. La cuestión podría ser un factor en una apelación prevista por parte de la defensa de Masterson.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales.

Masterson protagonizó junto a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace “That ’70s Show” de 1998 a 2006.

Se había reunido con Kutcher para la comedia de Netflix de 2016 “The Ranch”, pero fue descartado del programa cuando se reveló una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles al año siguiente.

Si bien esa investigación comenzó antes de que una ola de mujeres sacudiera Hollywood con historias sobre Harvey Weinstein en octubre de 2017, la culpabilidad y sentencia de Masterson todavía representan un gran éxito de la era #MeToo para los fiscales de Los Ángeles, junto con la condena del propio Weinstein el año pasado.