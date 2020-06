Activistas piden que 'Imagine' de John Lennon reemplace al himno de EU

"The Star-Spangled Banner" (La Bandera Estrellada) no parece tan racista, siempre que se omitan los versos posteriores y se ignore al supremacista blanco que la escribió. Sin embargo, teniendo en cuenta estos aspectos, algunos activistas están pidiendo que Estados Unidos busque un nuevo himno nacional, y una propuesta popular ha presentado la canción "Imagine" de John Lennon, informó el portal Consequence of Sound.

En el pasaje ofensivo, Francis Scott Key, autor de la letra, hace referencia a una "banda" de "asalariados y esclavos" cuya "sangre ha eliminado la contaminación de sus pésimos pasos". Como ha argumentado el historiador Jason Johnson, estas palabras son una oportuna excavación para los africanos que lucharon por los británicos. La guerra de 1812 se libró, en parte, por los intentos de Inglaterra de impedir que el joven Estados Unidos expandiera el comercio de esclavos en América del Norte. Como la guerra tuvo lugar lejos del suelo inglés, los británicos se acostumbraron a liberar esclavos afroamericanos y luego a contratarlos para luchar contra Estados Unidos. En sus palabras, Key se burló de los afroamericanos con la audacia de tomar dinero de sus libertadores para matar a sus antiguos amos.

Key también era propietario de esclavos y fiscal racista. Su excesivo enjuiciamiento de un joven afroamericano en 1835 incitó al infame Motín de la Nieve. Key también llamó a los afrodescendientes "una raza distinta e inferior de personas, cuya experiencia demuestra ser el mayor mal que aflige a la comunidad". Como nos recuerda el periodista Kevin Powell, Key fue “alguien que realmente no creía en la libertad de todas las personas. Y, sin embargo, lo celebramos con este himno nacional cada vez que lo cantamos”.

A través de Yahoo News, algunos activistas, incluido el periodista Powell, están presionando para reemplazarlo con la canción "Imagine" de John Lennon. Powell la llamó, "el tipo de canción más bella, unificadora, con todas las personas y todos los fondos juntos que podrías tener".

"Imagine" es el mayor éxito de la carrera en solitario del exbeatle, y no es difícil ver por qué. La canción es inspiradora y afirmadora. "Imagine" no se trata de nosotros, sino de una mejor versión ficticia de nosotros mismos. En ese contexto, es difícil imaginar un himno nacional más apropiado.

Dicho esto, el intercambio de Key por Lennon presenta algunos problemas propios. Por un lado, parece improbable que todo Estados Unidos se reúna bajo las palabras de un artista británico que ayudó a ser pionero en el uso de LSD. Peor aún, Lennon era un autoproclamado abusador de mujeres y filántropo en serie.

Desde el asesinato de George Floyd, los activistas han presionado a los políticos para que den pequeños pasos hacia la dirección correcta. También ha habido llamadas para cambiar el nombre del aeropuerto John Wayne y reemplazar las estatuas de la era Confederada por los artistas Dolly Parton y Prince.