Acompañantes de Octavio Ocaña rompen el silencio y afirman que no se disparó

Ciudad de México.— Fue el pasado 29 de octubre cuando el actor Octavio Ocaña, famoso por su papel de Benito en la serie Vecinos, murió luego de una persecución policial en el Estado de México.

La fiscalía de justicia de la entidad no ha cambiado su versión y afirma que Ocaña, de 22 años, tomó una pistola que traía en su guantera y tras chocar se disparó sin querer.

Luego de difundirse distintos videos previos a su muerte, donde puede verse a la policía del Edomex revisando su camioneta y sin ofrecerle ayuda, la familia del intérprete ha asegurado que Octavio no se disparó.

Con Octavio Ocaña viajaban dos personas, gente de confianza de acuerdo a los dichos del papá del actor, quien también afirmó que ellos fueron torturados para que respaldaran la versión oficial del gobierno sobre el deceso.

Ahora, Francisco Hernández, abogado de la familia, explicó que los testigos decidieron hablar sobre el caso y con ello desmintieron las versión que sostiene la Fiscalía del Estado de México.

"Hay algunos aspectos de su declaración que no puedo dar a conocer, solo decir que nos sentimos muy optimistas por lo que dijeron”, explicó el abogado.

Las declaraciones se contraponen con la versión oficial y lograron que se abrieran nuevas líneas de investigación. Por el shock, afirman que no logran recordar todo y por ello solicitaron a la fiscalía que les facilitaran sicólogos.

"Ellos dijeron que jamás vieron cuando, supuestamente, él se disparó. Incluso uno de ellos, el que iba atrás, aseguró que nunca vio que Octavio sacara un arma, eso es lo más importante. Justo por eso nos sentimos muy bien, independientemente del avance que ya llevamos en las otras tres carpetas de investigación”, dijo Hernández.

Además, el pasado 23 de diciembre, Francisco aseguró que las autoridades estatales pudieron alterar la escena del crimen.

"Si se comprueba que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa todo puede cambiar; por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque existieron disparos por parte de los policías y no estuvieron justificados. Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto significa que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y la manipularon y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, comentó en el programa Ventaneando.