Aceptan petición de abogados de Spacey

Ciudad de México— Un juez del distrito Nantucket, Massachusetts, ordenó este lunes ampliar el acceso a los registros telefónicos del joven que demandó al actor Kevin Spacey.

En una vista preliminar a la que no asistió el actor, el juez Thomas S. Barret aprobó la petición de la defensa para resguardar los datos telefónicos y electrónicos del demandante y su ex novia.

El joven publicó una grabación del presunto abuso sexual de Spacey en la red social Snapchat y envió a su novia el video, que luego fue verificado por las autoridades.

La semana pasada, los abogados de Spacey solicitaron al denunciante aportar los registros de su teléfono móvil entre los meses de julio de 2016 y diciembre de 2017, alegando que durante ese período ambas partes intercambiaron diversos mensajes e imágenes que podrían resultar clave para el resultado del proceso.

En enero pasado, Barret había ordenado preservar los registros telefónicos entre el 7 de julio de 2016 y el 7 de enero de 2017, pero este lunes amplió el rango hasta el 31 de diciembre, según destacó el diario The Boston Globe.

Se espera que el artista se declare inocente del cargo de agresión sexual, después de que sus abogados presentaran en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado en los que anunciaron que el actor no aceptará la culpabilidad.

El presunto caso de agresión sexual ocurrió en julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.

Según la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, al asegurar que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa.

El camarero explicó a la policía local que el actor le compró varias bebidas alcohólicas (la edad mínima para beber alcohol es 21 años), le habló sobre el tamaño de su pene y le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del intérprete.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero, de 18 años, y desabrochó su pantalón, frotando su miembro durante tres minutos, según precisó el joven.

La nueva audiencia tendrá lugar el próximo 4 de abril, según destacaron medios locales.