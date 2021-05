Acepta Rogen separación de Franco tras denuncias de abuso sexual

Tomada de internet / Seth Rogen y James Franco

Ciudad de México— El comediante Seth Rogen, compañero de ruta en la mayoría de sus películas de James Franco, reconoció que la relación amistosa entre ambos se vio afectada debido a las acusaciones por abuso sexual realizadas contra su par.

El actor aceptó haber cambiado de opinión en torno a un comentario realizado cuando las denuncias salieron a la luz, en el que había asegurado que seguiría realizando proyectos en conjunto con él.

“Miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no tengo planes de hacerlo ahora mismo”, expresó ayer en una nota publicada en el Sunday Times.

De la misma manera, Rogen admitió que la relación entre ambos sufrió “cambios” desde que salieron a la luz algunas conductas inapropiadas de su excompañero.

“Han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica”, explicó, al tiempo que sentenció: “Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace”.

Rogen y Franco conformaron una exitosa dupla en la pantalla grande con hilarantes comedias como “Pinneapple Express”, “Este es el fin”, “Una loca entrevista” y “The Disaster Artist”, entre otras.

En 2018, luego de que Franco se consagrara con un Globo de Oro por “The Disaster Artist”, una ola de denuncias expusieron conductas inapropiadas tanto en el set de filmación como en la escuela de actuación que dirigía.

Según diversos relatos de las víctimas, el actor exigía realizar escenas de sexo o desnudos bajo la amenaza de ser expulsadas del set o el aula.

En febrero pasado, dos de las denunciantes llegaron a un acuerdo judicial por una cifra que no trascendió, pero el actor aún enfrenta otros cargos.