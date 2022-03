Acecha la frontera vampiro viviente

Si aún lo recuerdan, en enero de 2020, Sony Pictures nos sorprendía con el primer tráiler de Morbius, cuya fecha de estreno en cines estaba pactada para el 30 de julio de 2020. La película después fue retrasada indefinidamente y, ahora, sabemos que Morbius pasa del 28 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022. Por el momento, no estará disponible en plataformas de streaming, y habrá que esperar su anuncio.

Uno de los personajes más imponentes y conflictivos de Marvel llega a la pantalla grande con el ganador del Premio de la Academia, Jared Leto, quien se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius.

PUBLICIDAD

Bajo la dirección de Daniel Espinosa (Life: Vida inteligente), la trama consiste en un bioquímico llamado Michael Morbius, quien sufre de una extraña enfermedad en la sangre. Gravemente enfermo y decidido a salvar a otros que sufren de ese mismo destino, el Dr. Morbius hace una arriesgada apuesta. Si bien al principio, parece ser un éxito radical, una oscuridad dentro de él se desata.

La película protagonizada por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris y Al Madrigal se espera que se conecte con franquicias como Spiderman de Tom Holland o Venom de Tom Hardy, debido a que son del mismo universo en los cómics y las hace la misma productora. ¿Y por qué no?, pensar en que también se podría conectar con películas de Marvel Studios.

El protagonista de la nueva cinta de Marvel tuvo sus primeras participaciones en televisión en las series Camp Wilder, en 1992; Almost Home, en 1993 y My So-Called Life, en 1994, junto a Claire Danes.

No obstante, el debut de Jared Leto en el cine fue en la cinta ‘How to Make an American Quilt’.

La primera aparición de Morbius en los cómics ocurrió en 1971 en The Amazing Spider-Man 101 y su arribo a la pantalla grande es, sin duda, uno de los más esperados de este 2022 y en el que Jared Leto da vida al doctor Michael Morbius, quien cae enfermo con un peligroso y raro trastorno sanguíneo y está decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, pero cuyos intentos para curarse a sí mismo lo convierten finalmente en una especie de vampiro.

¿El bien prevalecerá sobre el mal o Morbius sucumbirá a sus misteriosos nuevos impulsos?

Toma nota

Morbius

Estrena 31 de marzo

Duración: 105 minutos

Género: acción, thriller

Reparto: Jared Leto, Jared Harris, Matt Smith, Adria Arjona