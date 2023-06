'Acaricia' abogada de Depp corazón de Trevi al tomar su caso

Ciudad de México.- Si Gloria Trevi le pidió a la exitosa abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, que considerara tomar su caso en Estados Unidos, fue porque confía en que se demostrará su inocencia por las acusaciones en su contra por ser supuesta cómplice en el delito de corrupción de menores.

"Le mandé mi caso y cuando me respondió que lo tomaba, acarició mi corazón: 'Voy a luchar por ti'", recordó la cantante en una entrevista concedida al diario El País.

La regiomontana, quien se encuentra en España para promocionar su nuevo sencillo, "Medusa", que lo lanza de forma independiente, conversó ampliamente con el medio.

En la charla dijo que casi no le gusta mencionar su situación legal, ni los pormenores de su situación legal, porque no quiere entorpecer el trabajo de los especialistas. Sin embargo, confía en lo que logre la experta abogada que defendió a Depp de la mediática demanda contra su ex, Amber Heard.

De acuerdo con documentos que la intérprete de "Pelo Suelto" interpuso en California, donde dos mujeres demandaron de forma civil a varios involucrados en un caso de corrupción de menores, la mexicana hace énfasis en que ella también fue víctima.

Las dos mujeres, que mantienen su anonimato, aseguran que Trevi se acercó a ellas cuando eran menores de edad y las invitó a formar parte del grupo musical y de capacitación que lideraba Andrade.

"El verdadero monstruo de la historia (es Sergio Andrade). Este caso representa un ataque injustificado a una víctima de abuso sexual, mental y físico", acota el documento que expuso previamente El País.

Cantante, compositora y productora, Gloria estuvo casi cuatro años en la cárcel al inicio del 2000 sin ser juzgada. En 2004 fue absuelta por la justicia de México. Eventualmente retomó su carrera y hoy en día es una de las estrellas más rentables en la industria musical del país.

En la charla con El País también dijo que su canción "Medusa", con la que también promueve los conciertos que dará en España en julio, se llama así porque en ella externa la historia de la mítica mujer griega que fue castigada por una diosa y es tratada como la mala del cuento en un relato que tiene varias vertientes.

"Todos hemos vivido que cuenten mal tu historia, que te hagan parecer el malo. Yo soy Medusa, creo que mi historia ha sido mal contada. Recibí un castigo injusto, pero eso me ha vuelto más poderosa, más fuerte", puntualizó la intérprete al diario.