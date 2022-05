Academia fija fecha del Oscar 2023

Los Premios de la Academia del próximo año serán el 13 de marzo, anunció el viernes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La fecha de la 95ª edición de los premios Oscar adelanta un poco el espectáculo con respecto a este año, cuando se celebró inusualmente tarde el 27 de marzo, en parte debido a los Juegos Olímpicos de febrero. Pero también dejará en su lugar una temporada de premios extendida que, según algunos, socava los Oscar del drama.

Eso no es algo que faltara en la 94ª edición, aunque no de la manera que pretendía la academia de cine. En una noche en la que “CODA” de Apple TV+ se convirtió en la primera película con un elenco en gran parte sordo y de un servicio de streaming en ganar mejor película, la tristemente célebre bofetada de Will Smith al presentador Chris Rock eclipsó los premios.

Desde entonces, Smith renunció a la academia, que lo vetó de sus premios y otros eventos por 10 años.

La cadena ABC volverá a transmitir la gala el año entrante.