Abuchean a Luismi en Panamá

Ciudad de México— Luis Miguel fue abucheado durante el concierto que ofreció ayer en la ciudad de Panamá, además de que asistentes criticaron la actitud del intérprete, reportaron medios locales.

A través de un video compartido en redes sociales, se observa que el intérprete se molesta con miembros de su staff, camina hacia la parte trasera del escenario, reclama y lanza un micrófono.

Según la prensa local, el cantante tuvo un enfrentamiento a golpes con un integrante del staff, por lo que tuvieron que intervenir elementos de seguridad.

Las inconformidades del público fueron notorias desde el inicio de la presentación, cuando "El Sol de México" comenzó a señalar a los ingenieros de audio como los responsables de las fallas en el show.

Durante la presentación, se realizaron pausas de más de cinco minutos en las que se apagaban las luces sin que se le informara a los asistentes que estaba pasando.

Según medios locales, Luis Miguel no interpretó ninguna canción completa.

También hubo reclamos de que el intérprete de "Culpable o No" se presentó en presunto estado de ebriedad, además de que llegó sobre la hora al auditorio.

A lo largo de su gira actual, ¡México Por Siempre!, han sido constantes los reclamos del público en las presentaciones de "El Sol", quien ha culpado siempre a su equipo de sonido.

El conflicto más reciente se dio en Argentina a principios de marzo.

En octubre de 2018, Reforma entrevistó a fuentes anónimas del staff de Luis Miguel, quienes revelaron que no ensaya y que muchas veces únicamente llega al foro a presentarse.