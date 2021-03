Abrirá el Oscar sedes extranjeras para gala 2021

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Tras las críticas recibidas por su política de no aceptar participaciones virtuales y que toda la ceremonia del Oscar de este año debía ser presencial, la Academia parece que ya está cambiando de opinión.

En una reunión para representantes de los estudios y los nominados a la estatuilla, realizada este martes, el productor Steven Soderbergh calificó la logística de la organización de la ceremonia como "paralizante".

Ante la preocupación de varios artistas, los productores anunciaron que agregarían lugares en Londres y otros países para quienes no puedan viajar a Estados Unidos debido a las restricciones de la pandemia

Soderbergh y la coproductora Stacey Sher se disculparon por las pautas confusas y reiteraron que aún están descubriendo cómo levantar la desafiante ceremonia de este año.

"Londres está 100 por ciento confirmado. Estamos en negociaciones con la sede. Aún no podemos compartirlo con ustedes. En cuanto a las entradas, no hay más: son los nominados más un invitado, nada más", dijo Sher a los asistentes a la reunión.

La conferencia, que se pospuso dos veces, se realizó vía Zoom este martes 30 de abril por la mañana.

Asimismo, se informó que todas las presentaciones de la categoría de Canción Original se realizarán en Los Ángeles, y aún no se decide si se les pedirá a los asistentes que usen cubrebocas cuando estén sentados.

Los productores revelaron en una carta a los nominados, emitida el pasado 18 de marzo, que no habría opciones de Zoom o videollamadas para quienes no pudieran asistir a la ceremonia, una decisión que no fue bien recibida por las estrellas extranjeras y otros que están filmando proyectos en otros países.

"Haremos todo lo posible para brindarles una velada segura y agradable para todos ustedes en persona, así como para todos los millones de fanáticos del cine en todo el mundo, y creemos que lo virtual disminuirá esos esfuerzos", escribieron los organizadores.

A los nominados y presentadores se les dijo que se les permitiría un invitado cada uno a la ceremonia, que se llevará a cabo como una producción al aire libre en Union Station, en el centro de Los Ángeles.

Aunque aún no se confirma, se espera que las actuaciones musicales se realicen en la sede habitual de los premios, en el Dolby Theatre.

Variety informó que los productores estaban considerando planes para rotar grupos de personas dentro y fuera del área donde se entregan los premios, como medida de precaución ante la Covid-19. Mientras, los equipos de limpieza desinfectarían sillas y mesas entre las rotaciones.

Los premios Oscar estaban programados originalmente para el 28 de febrero, pero se pospusieron debido a la pandemia. Ahora se realizarán este 25 de abril.