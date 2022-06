Abren Los Tigres del Norte su corazón en documental

Ciudad de México.- Sonrisas y llanto en la misma medida que júbilo y nostalgia, desencanto e ilusión, de todo un poco hay en Los Tigres del Norte: Historias que Contar, primer documental sobre el grupo regional mexicano que cruzó fronteras y se ganó a pulso su prestigio en Estados Unidos.

Jorge y Hernán Hernández, quienes han fungido como capitanes del quinteto norteño durante años, más Luis, Eduardo y Óscar, exponen en esta producción, hecha para Prime Video y que se estrena este 17 de junio, buena parte de su historial profesional y privado.

Mostrarán desde su constante ascenso en la industria de la música hasta pasajes dolorosos de la familia, como cuando a su padre le dieron un balazo y casi queda imposibilitado de por vida.

"Éramos niños cuando sucedió todo eso. Te remontas a la noche, a la luna llena. Lo que se vivió en la madrugada. Lo que uno vivió, cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Son momentos, mentes muy culminantes; cuando esto le pasa a tu papá es muy fuerte.

"Lo importante era que tuviera vida, que se salvara de esa bala que atravesó su columna. Afortunadamente logramos que estuviera bien, y esos recuerdos se fueron sanando a medida que ya pudo andar, restablecerse", recordó Jorge sobre el pasaje, donde exponen que no tenían ni un peso para el tratamiento clínico de su ya fallecido progenitor.

En esta recopilación de anécdotas y memorias muy sentidas de parte del grupo que reside en San José, California, abundan la añoranza y la resiliencia, lo mismo que el ejemplo de perseverancia de la banda a lo largo de sus casi 55 años de trayectoria.

Dirigido por Carlos Pérez (Las Tres Muertes de Marisela Escobedo) y producido por José Nacif (Guadalupe Reyes y Diablo Guardián), el documental resalta los logros artísticos de la banda originaria de Mocorito, Sinaloa, a la par que los obstáculos que debió sortear.

"Es un grupo que tiene mucho que contar. Hay muchísimas anécdotas que incluso no pudimos incluir, pero creo que lo más representativo, lo que te llega al corazón está ahí. Es una agrupación que no sólo es ejemplo: es esencial de la música nacional", describió Nacif.

"Y hay que hacer énfasis en que no sólo es repasar su historia, sino conocer un poco más de su vida personal. No se reservaron nada, y nos dan mucho de lo que fueron, de cómo iniciaron y de lo que son hoy en día. Su esencia no la han perdido", opinó Pérez.

Los Tigres del Norte: Historias que Contar está entretejida con anécdotas alrededor del impacto del conjunto, como que originalmente se querían llamar Los Alegres de Rosa Morada, en referencia a Los Alegres de Terán, o que el empresario y directivo Arturo Walker fue su principal impulsor.

Mientras el director destacó que Óscar, el primo Hernández, fue la gran revelación para él en cuanto a personalidades del grupo, Pepe apreció ver la adaptabilidad de los integrantes del grupo, ya que han cambiado de instrumentos y han rotado en roles y responsabilidades.

Y Hernán no se salva de la carrilla que le han tirado toda la vida sobre su mechón blanco, el cual apareció desde que tenía los 30. Una de sus nietas le hizo un meme comparándolo con Cruella de Vil, pero desde antes ya se la sabe con el cotorreo.

"Primero me decían la Tongolele, luego Miguel Aceves Mejía, y ahora Cruella. Una vez llegamos a Guadalajara y en primera fila había como 10 chavos sentados con una peluca (con el mechón).

"Tengo muchos monitos que me han regalado. En Colombia, una señora me regaló un monito. Tengo hasta una piñata, que la hicieron así, como yo. Y le dije 'mejor regálamela antes de que me apaleen'. Es con el traje rojo que usamos en La Camelia y la tengo guardada", contó el músico.

Y para darle un sustento más amplio, esta producción, de casi dos horas, cuenta con las observaciones de colegas tan "Jefes" como Julieta Venegas, La Santa Cecilia, Los Kompas del Norte y el productor y músico Juan Carlos Ortega.