Abre Taylor Swift otra fecha en el Foro Sol

Aunque la venta de boletos para el concierto de Taylor Swift no ha comenzado, la cantante añadió otra fecha para la Ciudad de México, pues desde que se anunció que la cantante llegará al país no ha dejado de ser tendencia.

PUBLICIDAD

La intérprete de "Shake It Off" se presentará cuatro veces en el Foro Sol, el 24, 25, 26 y 27 de agosto, colocándose así como una de las artistas que más presentaciones podría dar en el recinto.

El rango de precios de las entradas van desde los 936 pesos hasta los 19 mil 620, algunas entradas incluyen un paquete que contiene mercancía exclusiva de la cantante, una tote bag exclusiva del The Eras Tour, juego de pines, calcomanías y postales coleccionables de Swift y un laminado led VIP exclusivo de la gira que funciona como un dispositivo interactivo durante el concierto.

Para la venta de entradas para el show, la boletera Ticketmaster informó que se llevaría a cabo mediante el sistema Verified Fan, que escoge al azar a fans de la intérprete de "Look What You Made Me Do" y les envía un código con el que podrán acceder a la venta, pues buscan evitar la reventa de boletos.

A través de Twitter cientos de fans de Taylor Swift se han quejado, pues afirman que no les llegó el código para acceder a la venta pero sí a los revendedores, que incluso pusieron en venta los códigos a través de grupos de Facebook .

"Ojo, Ticketmaster, ya hay personas vendiendo los códigos para la venta de Taylor Swift cuando supuestamente solo le llegaría a los verdaderos fans, esta modalidad es un asco", escribió una internauta.

En los últimos meses la boletera se ha enfrentado a demandas colectivas y críticas por supuestamente fomentar la reventa y sobrevender los shows.

Hasta el momento Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto.

Lista de precios:

Platino A - 19 mil 620 pesos

Platino B - 8 mil 376 pesos

Platino C - 6 mil 696 pesos

Verde A - 5 mil 40 pesos

Naranja A - 4 mil 416 pesos

Verde B - 3 mil 96 pesos

Naranja B - 2 mil16 pesos

Verde C - mil 176 pesos

Naranja C - 936 pesos

General B - mil 416 pesos

Discapacitados - mil 180 pesos