Abre su corazón

Ciudad de México–Expresar sus sentimientos a través de su música y aconsejar a sus seguidores en redes sociales son las cosas que más le gusta hacer a Baby Ariel.

Ya sea que esté feliz o triste, la originaria de Florida, Estados Unidos, siempre intenta plasmar esos sentimientos en sus melodías, pues sabe que sus fans se identifican con ella.

“He cantando y tocado el piano desde muy chica, mi padre es músico, he escrito también desde pequeña he querido compartir todo esto con mis seguidores”.

“Cada quien tiene su forma de expresarse, cuando pasas por una situación complicada o algo muy feliz necesitas sacarlo y mostrarlo en algún lado, escribiendo, cantando, actuando, es mi forma de sacar mis emociones”, compartió.

La también influencer agregó que está feliz de poder compartir su nuevo sencillo ‘I Heart You’ y toda su música con los mexicanos a través de la app MUGO.

“Mi último sencillo es ‘I Heart You’; antes de éste estuve haciendo muchas canciones muy felices sobre las relaciones sentimentales, pero en esta ocasión quise hablar sobre estar en una relación con alguien y estás feliz, pero se presentan los problemas y tienes que lidiar con todas esas cosas”, aseveró.

Actualmente Baby Ariel está 100 por ciento concentrada en su música, pero no descarta en un futuro estudiar una carrera universitaria.

“Cuando iba en noveno grado me transfirieron a la escuela por casa, apenas me gradué y en unos años buscaré entrar a la universidad, me gustaría algo relacionado con cine, música o psicología”, dijo.