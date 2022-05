Abre Pink Floyd su cuenta de TikTok

Ciudad de México.- Pink Floyd se unió este lunes a la red social TikTok, lo que permitirá a los fans publicar videos usando canciones de su extenso catálogo, que abarca 15 álbumes.

Los legendarios rockeros, que se han reunido por periodos cortos en los últimos años, también publicarán "contenido de video único" en la cuenta, según un comunicado de prensa.

A partir de esta semana, los usuarios de TikTok podrá utilizar clips de audio de temas como "Money", "Another Brick In The Wall (Part II)", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "See Emily Play", entre otros.

Curiosamente, este lunes también marca un momento significativo en la historia de la banda. Y es que han pasado exactamente 50 años desde que Pink Floyd ingresó al estudio para comenzar a grabar su álbum seminal The Dark Side Of The Moon, lanzado en 1972.

Asimismo, esta noticia llega luego de los rumores difundidos a inicios de mayo de que Pink Floyd está en conversaciones para vender su catálogo por varios millones de dólares. Según Bloomberg, la banda habría iniciado charlas con varios compradores potenciales.

Artistas como Neil Diamond, Sting, Bob Dylan, ZZ Top, Tina Turner, Stevie Nicks y más han vendido recientemente sus catálogos musicales por grandes cantidades de dinero.