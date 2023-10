Abre Grecia museo en honor a Maria Callas

Atenas, Grecia — Al terminar su clase en la Escuela de Artes Julliard de Nueva York, la gran cantante de ópera griega María Callas dio un último consejo a sus alumnos.

"Seguid por el buen camino: No con fuegos artificiales, no con aplausos fáciles, sino con la expresión de las palabras, la dicción, y sentir realmente lo que se siente. Eso es lo que quiero. No soy bueno con las palabras, así que eso es todo".

El discurso de marzo de 1972 era un detalle poco conocido por su público admirador, junto con cartas, joyas e innumerables honores que incluyen una serie de sellos postales de Kirguistán y el Congo.

Ahora se exponen. El Ayuntamiento de Atenas inauguró el miércoles el Museo María Callas en el centro de la capital griega, marcando así un siglo desde el nacimiento de padres griegos de la legendaria soprano en Nueva York.

El museo, junto a la catedral de la ciudad y con vistas a la Acrópolis, abre sus puertas al público hoy, con secciones del museo conectadas por una alfombra roja.

Las plantas superiores ofrecen una habitación recreada de su apartamento parisino, un bosque imaginario y un estudio de sonido, junto con grabaciones de sus famosas actuaciones en directo y clips de sus clases en la Julliard School.

En otras zonas de la exposición se exhiben trajes suyos, cartas manuscritas y un boceto de un diseño de Manolo Blahnik inspirado en Callas.

"Creo que nos dirigimos sobre todo al visitante de a pie, que quizá no sepa mucho de ópera. Puede que sepan mucho sobre Maria Callas", explicó a The Associated Press Erato Koutsoudaki, supervisora del museo.

"Así que les invitamos a empezar por los espacios donde se puede escuchar y verla interpretar arias emblemáticas de las grandes óperas. Así podrán vivirlo. Luego se puede aprender más sobre quién fue esta mujer y por qué fue importante, en los pisos inferiores que son más como un museo convencional".

SIDE O RECUADRO

A 100 años de su nacimiento

Nacida Maria Kalogeropoulos, la cantante debutó profesionalmente en Atenas siendo una estudiante de 18 años y murió en París a los 53, tras una carrera que algunos siguen considerando inigualable en la ópera.

Callas habría cumplido 100 años el 2 de diciembre, y su vida ha sido homenajeada con un año de eventos artísticos en Grecia, así como con la próxima película "Maria", protagonizada por Angelina Jolie.

En la inauguración del museo, el alcalde de Atenas, Kostas Bakoyannis, dio las gracias al personal y a los donantes privados. Muchos empezaron a trabajar en el proyecto cuando se concibió hace 24 años, reuniendo la colección mediante compras en subastas, donaciones de colecciones privadas y negociaciones de derechos de exhibición con compañías discográficas.

"Este es el primer museo dedicado a Maria Callas que ... combina la tecnología con la experiencia vivida", dijo el alcalde. "Acogemos este museo con gran alegría y profundo respeto por la gran diva".