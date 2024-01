Abre 'Echo' brecha en Marvel con personaje sordo e indígena

Ciudad de México.- En una Navidad repleta de villanos y Kate Bishop (Hailee Steinfeld) con Clint Barton (Jeremy Renner) salvando las calles de Nueva York, Marvel presentó en su miniserie Hawkeye (2021) a Maya Lopez, también conocida como "Echo" (Alaqua Cox).

Ahora, este personaje, que hizo su debut en "Daredevil Vol. 2", en 1999, creado por el escritor David Mack, llega a Disney+ con su propia serie, Echo, a partir del 10 de enero.

Maya es una nativa americana y sorda, algo que comparte con Cox. La mujer posee una habilidad extraordinaria: copiar cualquier movimiento o habilidad física que presencie, ya sea la destreza de un atleta o la técnica de combate de un artemarcialista.

"Para mí es importante tener esta clase de representación, por la comunidad indígena también, porque hemos sido olvidados por mucho tiempo y esta es una gran oportunidad. Estoy muy emocionada por este personaje y por tener esta plataforma, que llega a todo el mundo.

"Seremos capaces de contarle a la audiencia nuestras experiencias y ella podrá entender nuestra cultura y cómo funciona nuestra comunidad, así que espero que Hollywood continúe progresando con esto", dijo Cox en entrevista, con la ayuda de un intérprete de la lengua de señas.

Los eventos de la serie siguen inmediatamente al final de Hawkeye, cuando Maya regresa a su ciudad natal para enfrentarse a su pasado y reconectar con sus raíces. Pero también aborda sus orígenes.

"Obviamente fue una transición gigantesca, porque empecé como un personaje de soporte en Hawkeye y de momento me volví la número uno en la línea de batalla, fue algo muy grande. Para un actor con muy poca experiencia fue surreal. Creo que funcionará muy bien.

"Creo que la dirección que se ha tomado es divertida. Yo diría que lo más sorprendente es que ahora tuve que memorizar seis páginas del guion sin cometer errores y sin pausa, me dije por primera vez que debía concentrarme, practicar y practicar hasta el momento en que se grabara", añadió.

Los cinco episodios de Echo forman parte de la fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel y será el primer estreno televisivo de Marvel Studios que debutará también en Hulu, además de que será la primera para mayores de 18 años, lo que asegura una buena dosis de escenas de violencia.

También la primera en lanzar todos sus capítulos el mismo día, y no en entregas semanales.

"Fui muy afortunada de tener mucho apoyo y un equipo que Marvel y Disney dispuso para mí. Tuve un coach de actuación para poder ayudarme a desenvolver las emociones de este personaje y deconstruirlo y eso me ayudó a transitar entre las líneas del inglés y transformarlas en lenguaje de señas.

"También tuve un entrenador personal que me ayudó a la parte física. Fue muy importante para mí que Disney me escuchara, que atendiera mis necesidades y me diera todas estas cosas. Tuve todo el apoyo que quería", explicó.

Con apenas 26 años, la actriz sólo ha tenido la experiencia que le ofrece el UCM, pero espera continuar con una carrera prometedora.

"Antes de ser actriz saltaba de trabajo en trabajo, de fábrica en fábrica, trabajé para Amazon, luego renuncié y un mes después conseguía otro y así era prácticamente mi vida, así que ahora siento que todo se ha organizado para mí, soy capaz de iniciar algo en esta carrera. Cada proyecto que inicio me queda claro que quiero hacer algo después, pero antes de eso, cuando no sabía que quería ser actriz, me sentía perdida", señaló.