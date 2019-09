Abraza la Ciudad del Sol

El cariño, amor y aprecio que el cantante Khalid siente por la frontera es indiscutible. Ya sea en redes sociales, en los títulos de su discografía o en la letra de sus canciones, él siempre ha demostrado tener un fuerte lazo de unión con El Paso, Texas; tanto, que para los corazones de la localidad se ha convertido en una gran figura de apoyo.

Hoy, a unos meses de su última presentación en la Ciudad del Sol, el intérprete regresa para darle un cálido abrazo musical a la comunidad que aún resiente la tragedia ocurrida el pasado 3 de agosto en el Walmart Cielo Vista.

A través de su fundación Great Khalid y con ayuda de la Fundation Right Hand, Khalid llevará a cabo un concierto titulado A Night For The Suncity (Una Noche por la Ciudad del Sol, en español), en el Don Haskins Center de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“En los últimos días, mi mente y mi corazón han estado pesados. Escuchar y ver un acto de terrorismo que sucedió tan cerca de mi casa, mi familia y de mis amigos ha sido increíble e impactante. Cantar 915 y Suncity en todas las noches de mi gira se siente indescriptible”, publicó el cantante desde su cuenta de Twitter oficial (@thegreatkhalid) unos días después del suceso.

Tras esta publicación y el anuncio del concierto a beneficio, el cantante donó mochilas para la secundaria Terrace Hills, ubicada en Blossom, El Paso, Texas.

Estos actos tan genuinos y nobles del cantante y compositor, quien nació en Fort Stewart, Georgia, pero se considera paseño de corazón debido a que se crio ahí parte de su adolescencia y se graduó de Americas High School, fue muy significativo para su gente, quienes mostraron su agradecimiento vía Twitter.

“Gracias @thegreatkhalid por hacer esto por la ciudad del 915. Somos una comunidad grande y cariñosa y transmites eso al hacer este concierto benéfico para las víctimas”, respondió Crystal @baby_nieto00, al cantante.

American Teen y Suncity, temas en los que hace referencia con nostalgia a su adolescencia y al lugar en el que vivió, y que dedicó abiertamente a El Paso durante su presentación en Washington, D.C. como parte de su gira Free Spirit World Tour 2019, serán los que encabezarán esta noche para la Ciudad del Sol.

“Esta próxima canción se la quiero dedicar a la ciudad de El Paso. Amo a esta ciudad. Envíen a El Paso su amor y sus plegarias. Es realmente triste ver a mi ciudad lastimada, en esta siguiente canción vamos a celebrar a El Paso, Texas, vamos a darle amor, consuelo, alegría”, mencionó el artista de 21 años.

La solidaridad entre los paseños es evidente, y una prueba de ello es que el 100 por ciento de los boletos que costaban entre 33.20 y 73.20 dólares se agotaron a los pocos días de anunciarse el concierto.





A Night for Suncity





Don Haskins Center

7:00 p.m.





De cerca





Nombre completo: Khalid Donnel Robinson

Robinson

Lugar y fecha de nacimiento:

Fort Stewart, Georgia, el 11 de febrero

de 1998

Edad: 21 años

• Comenzó su carrera musical en el 2015

• Es egresado de la Americas High School de El Paso, Texas

• Ha realizado colaboraciones con artistas como Shawn Mendes, Marshmello, Imagine Dragons, Rae Sremmurd, Martin Garrix, Billie Eilish, Lorde y Normani

• En 2018 obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammy (Mejor Video Musical, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción R&B y Mejor Álbum de Música Urbana)

• Tiene tres discos: American Teen (2017), Suncity (2018) y Free Spirit (2019)





Revenden boletos en redes sociales





De la redacción / El Diario de El Paso





Mediante redes sociales se ofertan entradas para el concierto de Khalid hasta al triple de su costo original.

“Boletos para el concierto de Khalid 100 dólares cada uno”, se lee en una publicación.

En diferentes grupos de Facebook se ofrecen los boletos hasta en 150 dólares cada uno.

“Vendo entradas para Khalid en El Paso, los dejo en 150 dólares cada uno. No voy a poder asistir”, publicó un usuario en una de las páginas.

El costo original de las entradas oscila entre 33.20 dólares y hasta 73.20 dólares.

La venta de las entradas inició el pasado miércoles 14 de agosto. Para la mañana del jueves, los organizadores reportaron una venta total de los boletos para el concierto del cantante.