Abajo las luces

Las producciones de Hollywood y las giras promocionales por todo el mundo han quedado en suspenso indefinido mientras los actores se unen a los guionistas en las líneas de piquete en busca de nuevos contratos con los estudios y los servicios de streaming.

Los programas de entrevistas nocturnos y muchas producciones televisivas se suspendieron por un largo período debido a la huelga de guionistas, y ahora también se han suspendido las producciones cinematográficas, algunas de ellas a mitad de producción. Entre ellas se encuentran la secuela de "Gladiator", de Ridley Scott, con Paul Mescal y Pedro Pascal, y "Deadpool 3", de Marvel y Disney, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Aunque puede que no haya un efecto inmediato en los estrenos de cine de los próximos meses, con muchas películas que ya han completado la fotografía principal, las que llegarán el año que viene son otra historia.

He aquí una selección de series y películas en suspenso.

Cintas en producción paralizadas durante la huelga de actores

"Deadpool 3" - Disney/Marvel (May 3, 2024)

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part II" - Paramount (June 28, 2024)

"Gladiator 2" - Paramount (Nov. 24, 2024)

"Lilo & Stitch" - Disney (TBD)

"Venom 3" - Sony (TBD)

Untitled Brad Pitt F1 Film - Apple (TBD)

Programas que han interrumpido su actividad durante la huelga de guionistas

"Stranger Things" — Netflix

"Cobra Kai" — Netflix

"Big Mouth" — Netflix

"American Horror Story" — FX

"Yellowjackets" — Showtime

"Billions" — Showtime

"The Chi" — Showtime

"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" — HBO

"Hacks" — Max

"Penguin" — Max

"Duster" — Max

"1923" — Paramount+

"Severance" — Apple TV+

"Metropolis" — Apple TV+

"Daredevil: Born Again" — Disney+

"FBI: Most Wanted" — CBS

"Abbott Elementary" — ABC

"Family Guy" — Fox

"American Dad" — Fox

Series que han cancelado episodios durante la huelga de guionistas

"Jimmy Kimmel Live" — ABC

"The Late Show With Stephen Colbert" — CBS

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" — NBC

"Late Night With Seth Myers" — NBC

"Saturday Night Live" — NBC

"Last Week Tonight With John Oliver" — HBO

