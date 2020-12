¡A volar el 2020!

A su paso el 2020 dejó en el mundo una estela de dolor, tragedia y sinsabores, de tal modo que artistas como la legendaria banda Kiss, que no fue inmune a la devastación de la pandemia, quiere despedir el 2020 a lo grande con un concierto virtual en vivo desde Dubái, tras cancelar su gira final "End of the Road", informó Variety.

Kiss comenzó el año listo para dar conciertos por el mundo, hasta que se pararon las actividades musicales por la pandemia.

Para cuando llegue el 31 de diciembre, habrán pasado 296 días desde que el grupo subió a un escenario para actuar.

Sin embargo, Paul Stanley promete que lo que el grupo ha planeado para este jueves compensará todo el tiempo perdido.

“Este programa que estamos haciendo es todo lo que hemos hecho, pero con esteroides. Estamos planeando romper los récords mundiales Guinness”, dijo el guitarrista.

La producción

Para llevar a cabo este evento monumental, Kiss se asoció con Landmarks Live, una compañía dirigida por el director del espectáculo Dan Catullo.

Landmarks Live presenta películas de conciertos en diferentes lugares, como la de Foo Fighters en la Acrópolis de Grecia, y tiene experiencia en la realización de eventos a gran escala en lugares exóticos.

"Arrancamos 70 palmeras para hacerlo. Las vamos a volver a poner, pero las hemos quitado. Pusimos este enorme escenario justo en el borde de la alberca. Y la alberca en sí se está incorporando como parte del escenario donde realmente vamos a ponerle llamas y prenderle fuego, dijo Paul Stanley.

"Y luego Paul volará al otro lado del escenario, que es el otro lado de la alberca. Es bastante salvaje".

Para verlo

End of the Road

FITE.tv

31 de diciembre

$10 dólares pago (vía Veeps)

Para tu información

500 trabajadores de staff para el evento

10 millones de dólares costo de la producción, incluida la construcción de un enorme escenario de

76 metros (250 pies), ubicado en el Atlantis Hotel, de Dubái

Otros shows

Michel Jarre

Actuará en realidad virtual en una catedral de Notre-Dame digitalizada, un evento que se podrá seguir por YouTube y Facebook.

Patrocinado por la UNESCO, este concierto inmersivo, llamado ‘Bienvenidos al otro lado’, es un "mensaje de esperanza para el 2021

Actuación pregrabada

31 de diciembre

Travis Scott

Ya apareció en el videojuego Fortnite durante el primer confinamiento pero se trataba de una actuación pregrabada y no en directo, como la de Jarre.

Actuación pregrabada y no en directo

31 de diciembre

David Guetta

Será benéfico

50 minutos

Se centra en los títulos de su último álbum "Disco" y en nuevas versiones de sus éxitos pasados. Ya fue difundido ya en noviembre con tickets comprados en más de 100 países.

En Facebook, YouTube, Instagram

31 de diciembre