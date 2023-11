A tono con la temporada

Los Angeles — ¿Qué es una temporada navideña sin música festiva? Los clásicos están muy bien, pero ¿los clásicos interpretados por algunos de los mejores artistas de pop, R&B, rock, ópera, soul y más? Eso sí que es motivo de celebración.

Para celebrar la época más maravillosa del año, Maria Sherman, redactora musical de The Associated Press, ha recopilado algunas de las mejores novedades navideñas. Porque a veces lo mejor que le puede pasar a un viejo clásico es revitalizarlo con una nueva interpretación.

Ella Fitzgerald, “Ella Wishes You A Swinging Christmas”.

No nos aburras, llega al estribillo - o en el caso de este vinilo de colección de “Ella Wishes You A Swinging Christmas”, ¡danos los éxitos! El disco navideño de 1960 de Ella Fitzgerald está considerado por la crítica como uno de los mejores de todos los tiempos, así que ¿por qué no celebrar lo mejor de lo mejor en un nuevo trozo de cera? Tampoco es una mala idea para un regalo.

Cher, “Navidad”

De alguna manera, “Christmas” es el primer álbum navideño de Cher, y no es que no le hayan pedido que lo hiciera en el pasado. “Simplemente no quería hacer uno”, dijo a AP. “No sabía cómo iba a convertirlo en un ‘álbum navideño de Cher’”. El secreto, resulta, era conseguir un montón de colaboradores de la lista A en su álbum, algo que nunca había hecho antes. Hay Cyndi Lauper en “Put A Little Holiday In Your Heart”, Stevie Wonder en “What Christmas Means to Me”, Darlene Love en “Christmas (Baby, Please Come Home)”, Michael Bublé en “Home” e incluso el rapero Tyga en “Drop Top Sleigh Ride”. Hay para todos los gustos.

Brandy, “Navidad con Brandy”

Para los que buscan un álbum navideño seductor: se acabó la búsqueda. La gran R&B Brandy ha publicado “Christmas with Brandy”, una colección de sensuales -y en otros momentos, conmovedoras- imaginaciones de clásicos navideños y originales. Como en “Christmas Gift”, que cuenta con la colaboración de su hija Sy’Rai, y “Feels Different”.

Chicago, “Chicago Greatest Christmas Hits”

Los fans de toda la vida de la banda de rock con cuernos conocen la extensa discografía navideña de Chicago: empezando por “Chicago XXV: The Christmas Album”, de 1998 (reeditado en 2003 como “Chicago Christmas: What’s It Gonna Be Santa” con seis temas adicionales), “Chicago XXXIII: O Christmas Three”, de 2011, y “Chicago XXXVII: Chicago Christmas", de 2019. Pero la única manera de completar la colección -o de empezar la tuya propia, y solo con los singles- es echarle un vistazo a “Chicago Greatest Christmas Hits”, que recoge todos esos lanzamientos y se vende en festivos vinilos rojo y verde.

Andrea, Matteo y Virginia Bocelli, “Una Navidad en familia”

El cantante de ópera italiano Andrea Bocelli reunió a toda la familia para una nueva edición de lujo de su primer álbum juntos, “A Family Christmas”. Andrea, su hijo Matteo, de 26 años, y su hija Virginia, de 11, se unieron para el lanzamiento, añadiendo cuatro nuevas grabaciones a la colección: “Let It Snow", "Silver Bells", "E' Natale!" y "Winter Wonderland". Si puedes escuchar al famoso tenor armonizar con sus hijos y no derramar una lágrima, eres una persona más fuerte que la mayoría.

Luther Vandross, “Luther Vandross Classic Christmas”

Publicado casi dos décadas después de la muerte del gigante del R&B y el soul, “Luther Vandross Classic Christmas” es un breve pero memorable clásico de la Navidad moderna: un EP de tres canciones basado en las inéditas “At Christmas Time”, “May Christmas Bring You Happiness” y una mezcla especial a capella de “At Christmas Time”. No hay mejor época del año para escuchar a la voz de terciopelo hacer lo que mejor sabe hacer.