¿A punto del divorcio?

Los Angeles–Uno de los eventos más populares del año pasado fue sin duda alguna la boda entre Nick Jonas, integrante de los Jonas Brothers y la actriz y cantante Priyanka Chopra, lo que sorprendió a todos los seguidores del talentoso artista, pues uno de los aspectos que más llamó la atención en su compromiso fue la diferencia de edades, pues Nick es 10 años más joven que su pareja.

Todo parece indicar que esos días de amor eterno terminaron, Nick Jonas y Priyanka Chopra están pasando un momento muy difícil en su reciente matrimonio. Así lo afirma una revista de espectáculos estadounidense.

Según la revista OK USA, la pareja decidió divorciarse a sus apenas 117 días de matrimonio, pues supuestamente no han sabido tener una relación sana l no ser compatibles.

Uno de los problemas que traería este divorcio (además de que ellos seguramente entrarían en depresión) es que no hubo acuerdo prenupcial y la fortuna del menor de los Jonas Brothers correría riesgo.

A pesar de los rumores, la pareja se ha visto muy romántica en redes sociales.