A la conquista del público adolescente

Los Ángeles— Para la 61 Entrega de los Premios Grammy, que se realizará este domingo, la expectativa entre la audiencia juvenil la han generado el grupo surcoreano BTS y el canadiense Shawn Mendes.

En redes sociales, la boy band asiática se convirtió en tendencia mundial el jueves y viernes desde que anunció su llegada al Staples Center para practicar sólo unas líneas, en las cuales presentará un número de la ceremonia.

Y Mendes, quien ya lleva una semana en Los Ángeles, se ha guardado el secreto de si cantará un nuevo sencillo o un éxito. También estuvo practicando para el homenaje a Dolly Parton como MusiCares Person of the Year, que se realizó este viernes.

"Este año, la organización y la producción están muy enfocadas en el público juvenil, quieren tener mucha presencia entre la juventud, que es la que mueve el mundo de la música, por eso están Miley Cyrus, Cardi B, Katy Perry, Travis Scott y Camila Cabello. Le están dando mucha fuerza a los jóvenes", indicó una fuente allegada a la organización.

La noche de este viernes iban a practicar sus intervenciones Diana Ross, Janelle Monáe y el grupo Little Big Town para la gala que transmiten CBS y sus repetidoras.

Y este sábado, en el transcurso del día, ensayarán su participación Red Hot Chili Peppers con Post Malone y Miley Cyrus y Lady Gaga con Mark Ronson, sin Bradley Cooper.

"Bradley fue invitado y teóricamente estará presente en la entrega de premios, pero no se sintió seguro de cantar el tema 'Shallow' con Lady Gaga, pues no se percibe como cantante y declinó mostrarse en este rubro ante el gremio musical; entonces, sólo serán Gaga y Mark en el espectáculo", señaló otro informante.

Dua Lipa y St. Vincent harán un número juntas, mientras que Cabello contará con el acompañamiento de Ricky Martin, J Balvin, Arturo Sandoval y Young Thug para el que, teóricamente, será el primer número de la noche.

Y entre tanta expectativa generada, los Grammy no se quedaron fuera del área de controversias, ya que su productor, Ken Ehrlich, afirmó que Ariana Grande salió del show porque no tenía tiempo suficiente para dedicárselo a un ensayo. Eso molestó a la cantante, quien le contestó, en redes sociales, que quiso coartar su creatividad e ignorar sus puntos de vista.

También diversos medios, entre ellos CNN, reportaron que los más nominados de la noche, como Kendrick Lamar, en ocho categorías; Drake, en siete, y Childish Gambino, en cinco, tampoco se pusieron de acuerdo con el mismo productor y declinaron ser parte del show.



Agasajan a los invitados

Los nominados, ganadores y conductores en el Grammy se llevarán una "bolsota" de regalos pensados para gustos exóticos y exigentes.

En el Talent Gift Lounge hay estantes con regalos que oscilan entre mil y 15 mil dólares y que, en conjunto, pueden superar los 100 mil por bolsa.

Auspiciada por MTG, la zona de regalos cuenta con más de 50 artículos, como una tienda de meditación zen japonesa llamada Ishiki de la marca World Qreators, con la que el usuario, además, experimenta una aventura en VR/360.

También habrá un muñeco WowWee, el famoso tiburón protagonista de "Baby Shark", la canción que se hizo viral y la cual suena al apretarle la pancita.

Una Green Garmento, bolsa de material orgánico y reutilizable, es la sensación entre la alta sociedad de EU. Está diseñada para usarse en ganchos y funciona para el carro, la oficina o el clóset.

The Gods, un set de esponjas faciales que remueven maquillaje, bloqueador solar, sudor o aceite y que, además de ser ecosustenbales, están pensadas para que los niños tomen conciencia de la ecología y del bienestar de la piel.

La Steam Clip es una miniplancha, en forma de clip, diseñada para viajeros y celebridades que no salen de casa sin algo con lo que puedan quitarle arrugas a sus prendas predilectas.

Certificados de regalo por un año de San Clemente Cookie Dough Co., las galletas de moda, orgánicas y sin gluten y que son las favoritas de algunos famosos.

Joyería y artículos de cuidado personal de Millania, Oxygenetix, Grossé Japan, Créme of Nature, Inspire Me, Blazon, Juicy Co e Instytutum por un valor de más de 25 mil dólares.