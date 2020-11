A la conquista del mundo con su voz

La última ópera que en vida escenificó Mozart, fue la primera que escuchó el cantante Antonio Campos hace dos años sin imaginar que, tiempo después, él se convertiría en el protagonista de obras tan notables como lo es ‘La flauta mágica’ (1791).

Luego de tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a la música en 2018, el joven chihuahuense por nacimiento y juarense por adopción logró convertirse en un tenor de 20 años con una trayectoria digna de admirar.

Su experiencia artística no sólo incluye presentaciones en recintos como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México o clases con el tenor Javier Camarena y la soprano Rebeca Olvera, también triunfos históricos en distintas competencias de canto.

“Desde que llegué a la Ciudad de México y veía un concurso o audición yo me metía. No me importaba si quedaba o no, la experiencia era lo que servía”, cuenta Campos a El Diario de Juárez vía telefónica, refiriéndose a otro de sus grandes logros: haber

ingresado en agosto de 2019 a la Escuela Superior de Música del INBA.

Travesía musical

Toda esta travesía musical, que en 2021 y 2022 llevará al fronterizo a participar en distintos festivales internacionales de Polonia, Canadá, Cuba e Italia, comenzó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En 2018, cuando Antonio egresó del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 con una carrera técnica en Programación y optó por estudiar la licenciatura en Producción Musical en la UACJ, la maestra Laura Arzaga le cambió la vida.

Ella fue quien motivó al joven cantante a estudiar la licenciatura en Música y quien lo introdujo al mundo de la ópera. Campos recuerda que ‘La flauta mágica’ de Mozart fue la primera obra que vio en YouTube.

Así, pues, él se preparó su audición para ingresar al Centro Universitario de las Artes (CUDA) y recibió la noticia de haber sido admitido en 2018 con el puntaje más alto. Un año después, en 2019, tomó la decisión de buscar oportunidades de estudio fuera de la ciudad.

¿Su objetivo? Entrar a la Escuela Superior de Música del INBA. Y luego de mucho esfuerzo, estudio, dedicación y tres exámenes, lo logró en agosto de 2019.

“Nos dieron los resultados en línea y fue muy bonito porque hicieron examen a un aproximado de 400, 500 alumnos, y quedamos 20. Y entre ellos estaba yo”, dice.

“Hay muchas personas que siguen pensando que no puedes llegar a nada por donde naciste, que no puede existir un Pavarotti que haya salido de Juárez”, manifiesta.

Criado en las colonias Paseos del Alba y el Complejo Roma, el tenor busca continuar creciendo para poner el nombre de Ciudad Juárez en alto.

Su próxima conquista es Nueva York, donde ofrecerá un concierto junto a la soprano Andrea Ochoa, nieta de uno de sus primeros maestros de canto: Ernesto Ochoa Guillemard.

¡Conócelo!

Nombre: Bryan Antonio Campos Solís

Lugar y fecha de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua, el 6 de noviembre del 2000

Edad: 20 años

Ocupación: Estudiante y cantante de ópera

Tesitura: Tenor

Estudios: Primaria Forjadores de la Patria, Escuela Secundaria Federal Número 16, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Escuela Superior de Música del INBAL