A la conquista de Hollywood

‘The Bachelorette 2020’ está de regreso para su temporada 16, que en esta ocasión contará entre sus 42 concursantes con la participación del paseño Alex Brusiloff, quien sacará sus mejores armas para ganar el corazón de la protagonista, Clare Crawley.

Clare Crawley regresa y busca amor en la temporada 16, que se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

Mediante la cadena televisiva ABC, se dio a conocer la lista de participantes, entre ellos el fronterizo Alex Brusiloff, de 28 años, quien será un rival para conquistar a Clare Crawley.

Brusiloff radica en Dallas, Texas, estudió en UTEP (The University of Texas at El Paso) y es un experimentado en la industria de consultoría de gestión, además es un profesional en el desarrollo de negocios y graduado de Austin Community College.

Asimismo, dedica su tiempo a ser instructor de golf profesional.

Alex ya se encuentra en las grabaciones del programa en California, por lo que su hermana Megan Brusiloff explicó que se encuentra en grabaciones y dijo que ambos están orgulloso de ser paseños, pero en la actualidad, por motivos profesionales, radican en Dallas, Texas, y pidió al público que apoye a su hermano.

Durante la mañana de ayer que se dio a conocer cada uno de los concursantes de la temporada 16 de “The Bachelorette” mediante las redes sociales de Twitter y Facebook, lo que causó revuelo entre los usuarios, quienes comentaban quiénes eran sus favoritos y se decían ansiosos por ver esta edición 2020.

‘The Bachelorette’ es un reality show estadounidense que debutó en ABC el 8 de enero de 2003. El programa es un spin-off de ‘The Bachelor’ que se transmite en la misma cadena. Presentado por Chris Harrison, ‘The Bachelorette’ es una producción de Next Entertainment en asociación con Warner Horizon Unscripted Televisión.

En esta ocasión era requisito tener un rango de edad de los 23 a los 42 años, ya que anteriormente los concursantes eran demasiado jóvenes.

El programa tiene locaciones en todo el mundo, Costa Rica, Chile, Perú, Australia, Escocia y Grecia, entre otros países; sin embargo, debido a la pandemia en esta edición los participantes tendrán que buscar enamorar a Clare en el sur de California.

The Bachelorette 2020

Temporada 16

Llega en otoño y se emitirá los martes por la noche,

8 pm ABC (televisión abierta)

No se ha confirmado una fecha de estreno exacta.

¿Quién es Clare Crawley?

El soltero / soltera generalmente, pero no siempre, elige una ventaja del elenco de la temporada anterior. Pero en lugar de elegir a una de las mujeres de la temporada de solteros de Peter Weber, el programa seleccionó a Clare Crawley, de 38 años, quien tiene otra oportunidad de encontrar el amor como The Bachelorette.