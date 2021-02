A la conquista

El servicio de streaming HBO Max, con contenido de marcas como HBO, CNN, Warner Bros., TNT y Cartoon Network, entre otros, estará disponible en México a partir de junio de 2021.

La plataforma llegará a varios territorios de Latinoamérica y el Caribe, siendo la primera vez que esté fuera de Estados Unidos, donde fue lanzada en 2020.

“Combinando HBO con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International.

HBO Max contará con títulos como Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Sex and the City, Los Soprano y otras películas, series y documentales de WarnerMedia.

Paquete completo

Los suscriptores actuales de HBO GO y los que se suscriben a través de socios participantes tendrán acceso a HBO Max y gozarán de la nueva plataforma, que ofrece la misma experiencia que en EU.

Además, contará con funcionalidades nuevas que permitirán al público interactuar con el contenido de diferentes maneras. Después del lanzamiento, el servicio de HBO GO será descontinuado.

La plataforma también contará con títulos originales y exclusivos de series y películas producidas por la marca Max Originals que incluirán a creadores y productores locales.

Se desconoce el costo que tendrá la suscripción a la plataforma.

Producirá en México

Amsterdam será la primera comedia romántica que la cadena HBO produzca en México.

La producción de la serie, que sigue a una pareja que decide separarse amistosamente, excepto que no pueden definir qué hacer con su perro, fue anunciada este jueves.

La serie trata sobre sobre Nadia y Martín, una pareja que se ama pero deciden separarse. El único problema es que tendrán que compartir la custodia de Ámsterdam, su perro.

El show está en etapa de preproducción y también será filmado en Uruguay.

“Estamos por definir el elenco final absoluto”, adelantó Gustavo Grossmann, Líder de General Entertainment Networks para WarnerMedia Latin America, en un evento virtual.

La cadena estadounidense ha producido en el País dramas como Capadocia, Sr. Ávila y Dios Inc., pero nunca una comedia.

Con humor agudo

La productora también apostará por el género con Área de Servicio, escrita y creada por Pedro Cardoso y Graziella Moretto, que aborda la relación entre clases sociales con un humor agudo.

“Creemos que podemos explorar ese género con una calidad con la que estamos acostumbrados a realizar. Además, si bien es un formato más corto, a una hora, permite la visualización completa y el enganche completo en la serie durante 30 minutos.

Llama mucho la atención balancear lo que es nuestro contenido de ficción profundo, crudo, con uno que sea muchísimo más ligero”, agregó Grossmann.

Otros estrenos

Durante la presentación, se anunciaron los estrenos de las series

Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet

The Nevers, un drama de ciencia ficción ubicado en la época victoriana

Beartown, una producción sueca basada en la novela homónima

El Huésped Americano, show brasileño con talento internacional sobre la visita del Presidente Theodore Roosevelt a Brasil.

Twist, con Sir Michael Caine basada en la novela Oliver Twist de Charles Dickens

Recuperarán el trono

Sin dejar de mencionar que la cadena prepara algunas actividades y experiencias por el décimo aniversario de Game of Thrones, que incluirá el inicio del rodaje de House of the Dragon, el primer spin off del show basado en las novelas de George R. R. Martin.