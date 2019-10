A Hailey no le gusta esto: Selena Gomez lanza otra canción dedicada a Bieber

Sorprendió a sus fans con un nuevo sencillo llamado 'Look at her now ' a sólo 24 horas de su regreso al mundo de la música con 'Lose you love me'

Excélsior

jueves, 24 octubre 2019 | 18:07