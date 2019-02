¡A ganar con los Oscar!

En dos semanas no sólo Hollywood se vestirá de gala para celebrar la nonagésimo primera edición de los Oscar… El Diario de Juárez y Cinépolis Plaza Las Américas también se unirán al festejo para premiar tu pasión por el cine.

La batalla ya no es por la estatuilla, sino por las históricas nominaciones que han hecho ruido en esta edición por su diversidad: desde superhéroes y musicales hasta películas de época y mexicanos con más nombramientos que nunca.

Por ello es que a partir de mañana El Diario pondrá en marcha una quiniela cinéfila a través del concurso ‘Gana con los Oscar’, otorgándole a los lectores de esta casa editora la oportunidad de obtener un televisor de 55, 40 ó 32 pulgadas (primer, segundo y tercer lugar) a cambio de sus predicciones para la premiación.

¿Qué tienes que hacer para participar? Buscar la convocatoria oficial del concurso, seguir los pasos indicados en la mecánica y acertar sobre quiénes serán los ganadores de la estatuilla en 12 categorías de los premios de la Academia de este año.

Las categorías de la quiniela son: Película, Película Extranjera, Película Animada, Director, Actor, Actriz, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Guion Original, Guion Adaptado, Diseño de Producción y Diseño de Vestuario.

Entre estas 12 nominaciones se encuentran las películas ‘Roma’, ‘Pantera Negra’, ‘El infiltrado del KKKlan’, ‘Bohemian Rhapsody, La Historia de Freddie Mercury’, ‘Nace una estrella’, ‘El Vicepresidente: Más allá del poder’, ‘La Favorita’, ‘Green Book: Una amistad sin fronteras’, ‘Isla de perros’, ‘La Buena Esposa’ y ‘Los Increíbles 2’.

Si aún no las ves todas, no te preocupes. Algunas se encuentran proyectándose y otras estrenarán en los complejos de Cinépolis Ciudad Juárez antes de la ceremonia de premiación de los Oscar (el domingo 24 de febrero).

También puedes encontrar varias disponibles en iTunes, Google Play, Amazon, YouTube y Netflix.

Tal es el caso de ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, nominada en 10 categorías (Película, Película Extranjera, Dirección, Actriz, Actriz de Reparto, Diseño de Producción, Fotografía, Guion Original, Mezcla de Sonido y Edición de Sonido); y de ‘Pantera Negra’ (siete nominaciones), ya que ambas las puedes ver en la plataforma de Netflix.

De participar en ‘Gana con los Oscar’ eligiendo tus nominados favoritos, tendrás que presentarte en una ceremonia de premiación y función especial gratuita en Cinépolis Plaza Las Américas, donde se darán a conocer a los ganadores y habrá grandes sorpresas (la fecha del evento se anunciará próximamente). ¡Suerte a todos!