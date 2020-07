‘A Dios rogando y con el mazo dando’

Cortesía

La actriz Brisa María Carrillo López, mejor conocida como Brisa Carrillo, ha destacado en la televisión por medio del programa ‘Como dice el Dicho’, que se transmite por el canal De las Estrellas y que en este 2020 llegó a su décima temporada con nuevos capítulos, interpreta a Marieta y comparte créditos con los actores Benny Emmanuel como Pato y el actor Sergio Corona en el papel de Don Tomás en la famosa cafetería de El Dicho.

Aparte del mencionado proyecto, ha logrado aparecer en varias puestas en escena como protagonista, en obras como: ‘La Sirenita’, ‘El libro de la selva’ y ‘La Cenicienta’.

“Sí, eso me hace muy feliz –la décima temporada–, es un programa muy bonito en el cual he aprendido mucho sobre mí; curiosamente siendo Marieta, he descubierto cosas de mí que no sabía. En lo profesional, me ha dejado muchísimas enseñanzas, porque mis compañeros de trabajo son buenísimos en lo que hacen, Sergio y Benny son grandes actores y muy buenos amigos míos”, dijo la actriz chihuahuense en entrevista para El Diario.

La también cantante cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, además de su canal de YouTube, en el que los usuarios pueden disfrutar de videos que han alcanzado 12 millones de vistas. La talentosa cantante y actriz tiene siete años de carrera artística.

“Me gradué del CEA de Televisa en el 2013 y desde entonces he trabajado gracias a Dios; el amor por la música lo descubrí desde muy pequeña, toda mi familia canta y desde chiquita me llamó la atención. La actuación la descubrí hasta que llegué a la CDMX, en 2011. Y desde que tuve el primer acercamiento, me enamoré, y estas dos disciplinas –música y actuación– son mi pasión”, comentó.

Orgullosa de sus raíces

Brisa es orgullosamente chihuahuense y dijo cómo presume su tierra.

“Cada vez que tengo la oportunidad de presumir mi tierra, lo hago. Estoy muy orgullosa de ser chihuahuense. Cuando conozco compañeros de trabajo que son paisanos, me da mucho gusto y nos hacemos amigos. Me encanta mandar saludos a mi pueblo cada vez que tengo oportunidad en las entrevistas. Sinceramente, creo que Chihuahua es uno de los estados con mejores personas, y cada día extraño más mi pueblito. Siempre he creído que algún día volveré a vivir allá”, aseguró.