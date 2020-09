A 30 años de 'El príncipe del rap'

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Treinta años han pasado desde que el primer episodio de "El príncipe del rap" se vio a través de la pantalla chica.

La comedia protagonizada por Will Smith hizo su debut el 10 de septiembre de 1990 y duraría seis años y seis temporadas al aire, impulsando la carrera de Smith, publicó El Universal.

Aunque ya en 1989 el actor y cantante había ganado un Grammy por "Parents Just Don't Understand", como mejor actuación de rap gracias al tema proveniente del álbum "He's the DJ, I'm the Rapper" (con el dúo que formó junto a Jeff Townes bajo los sobrenombres DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince), después de ser un éxito en ventas musicales todo pintaba mal para Will.

"Lanzamos nuestro siguiente álbum y fue un fracaso, una tragedia", contó el propio Smith en 2018 en su canal de YouTube.

Totalmente quebrado Smith incluso no pagó sus impuestos en aquel año. Fue bajo ese contexto que su novia de aquella época lo motivó para ir al show de Arsenio Hall donde conoció a Benny Medina, cuya historia de vida sentó las bases para la historia de "El príncipe del rap".

Medina le presentó a Quincy Jones (quien se convertiría en productor de la serie) y el resto es historia.

Curiosamente el título en inglés "The fresh prince of Bel-Air" hace referencia al sobrenombre de Smith "The fresh prince".

"El príncipe del rap" contó con un elenco predominantemente de actores afroamericanos y siguió la historia de un joven rebelde proveniente de Filadelfia que es enviado por su madre a vivir con sus tíos ricos de Bel-Air, en Los Ángeles.

El reparto incluyó a James Avery como Philip Banks o el "tío Phil"; su esposa en la ficción, la tía Vivian, cobró vida con la actriz Janet Hubert-Whitten, en las primeras tres temporadas para después ser reemplazada por Daphne Maxwell Reid, en las tres últimas.

El primo de Will, Carlton Banks, fue interpretado por Alfonso Ribeiro quien se ganó el cariño del público con las ya clásicas escenas en las que aparece bailando con música de Tom Jones, mientras que sus primas Hilary y Ashley fueron interpretadas por Karyn Parsons y Tatyana Maria Ali, respectivamente

Además, a lo largo de 148 episodios algunas celebridades como Queen Latifah, Oprah Winfrey, Quincy Jones, B. B. King y Tom Jones hicieron apariciones especiales.

Para continuar con el legado, apenas el pasado martes el propio Will Smith anunció el proyecto de traer de vuelta la historia pero esta vez ya no en formato de comedia sino como drama.