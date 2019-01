Valora su éxito

Toronto–Armie Hammer, nominado al Globo de Oro por ‘Llámame por tu Nombre’, aseguró que todas sus decisiones profesionales y personales lo han hecho crecer bastante.

El actor, quien mide 1.96 metros de estatura, dijo en entrevista que triunfar en Hollywood no ha sido fácil.

“Sin mencionar nombres específicos, ha habido personas que me han dicho ‘no, no y no’, y yo les digo ‘sí, sí y sí’. Creo que en decisiones que he tomado, a pesar de fallos, he forjado mi madurez y me ha hecho ver lo que hago con una perspectiva más sensible, más alta, sí, me han dado estatura para afrontar lo que sea necesario”.

“La competencia es difícil, hay muchos talentos afuera y no siempre hay papeles que uno quiere, y también hay papeles que uno añora, pero no siempre tenemos la oportunidad de obtenerlos. Como sea, estoy fascinado con los resultados, todo ha sido aprendizaje”, apuntó.

De 32 años de edad y con 13 de carrera, la estrella de ‘El Llanero Solitario’ y ‘Espejito, Espejito’ recordó que cuando decidió dejar el propedéutico universitario de administración y finanzas para dedicarse a la actuación, en su familia hubo caos.

“Mis papás no querían, me rogaron para que no dejara la escuela y no estuvieron muy contentos con mi decision”.

“Tardé en demostrarles que no me había equivocado, y hoy me apoyan totalmente no los defraudé”, acotó el actor de ‘La Red Social’ y ‘Animales Nocturnos’.

Papá de Harper y Ford, y esposo de Elizabeth Chambers, Hammer afirmó que en su familia ha encontrado el eje central para establecer balance y cordialidad.

“Por medio de mis niños he podido reimaginar lo que es vivir en Hollywood sin el glamour que teóricamente nos rodea”.

“Creo que ese glamour sólo está en alfombras rojas, en fiestas y premiaciones, porque en el set y en la vida diaria sería absurdo vivir atado a un estándar de imagen”, apuntó.

Este año estrenará ‘Hotel Mumbai’, que coestelarizó con Dev Patel, y ‘On The Basis of Sex’, junto con Felicity Jones.

“A veces das por hecho las cosas, te confías, cuando entré al rodaje de Hotel Mumbai, fue como si no supiera nada”.

“Hay acción y drama y nunca había hecho algo así, tan doloroso, pero tan reconfortante. (On the Basis) me parece una gran lección de humanidad, de aterrizarnos en el mundo, de respetarnos como sociedad, como individuos y de valorar el papel de la mujer son películas que tenemos que ver”.

Para finales de año, el californiano prevé el estreno de ‘Wounds’, que rodó con Dakota Johnson y también el rodaje de la secuela de la aclamada ‘Llámame por tu Nombre’.