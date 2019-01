Tiene La Guzmán vida rockera

Ciudad de México— Desde que comenzó a rockear su talento se extendió como 'La Plaga', su belleza la hizo una 'Reina de Corazones' y por su rebeldía la han llamado 'Mala Hierba'.

Pero Alejandra Guzmán también es una mujer que ha sufrido por amor, con una juventud marcada por el divorcio de sus padres y el fallecimiento de su hermana, y que hace unos años estuvo al borde de la muerte.

Una estrella que se ha caído en más de una ocasión, pero que cada vez se ha elevado con más brillo, como se verá en 'La Guzmán', la serie sobre su vida que estrena hoy por Imagen Televisión, a las 21:30 horas.

“Cuando uno idealiza a sus artistas, los pone en un pedestal en donde no cometen errores, son lo mejor, sus relaciones familiares son perfectas y envidiables. Alejandra no es así.

“Es chévere que conozcamos la parte de cuando cierra la puerta de su casa y tal vez no se siente tan segura, y se enfrenta con sus miedos y dolores”, compartió Majida Issa, quien encarnó a la cantante.

La actriz asegura que es una producción honesta que tiene un espíritu tan vivaz como el de la rockera.

“Es divertida como ella, irreverente. Tiene momentos muy difíciles y dramáticos, otros muy felices, de gloria, personales y de su carrera. Van a ver todos los matices y no podrán ni parpadear”, agregó la colombiana.

La historia comienza en 1982 y avanzará hasta años más recientes, además de que incluirá el problema de salud que tuvo derivado de un mal tratamiento estético.

A lo largo de 60 episodios también se retratará la muerte de su hermana, Viridiana Alatriste, y el impacto para la familia, así como sus relaciones sentimentales, como la que tuvo con el empresario Pablo Moctezuma (Erick Elías), padre de su hija Frida Sofía.

Y por supuesto, su interacción con su madre Silvia Pinal, interpretado por la actriz Carmen Madrid.



Relación real

“Lo que van a ver ustedes es una relación real de madre e hija: una mamá que quiere protegerla del mundo del espectáculo, que conoce muy bien, y una hija que quiere seguir su pasión, que es cantar.

“En ese enfrentamiento cotidiano van a haber momentos muy bonitos y otros difíciles, de discusión y de choque. Creo que Silvia siempre hizo lo que creía era mejor para su hija y Alejandra siempre hizo lo que le dictaba su corazón, que es lo que se le da la gana”.

La admiración que Issa siente por la intérprete de 'Hacer el Amor con Otro' puso un mayor peso al trabajo, que de por sí fue exhaustivo y dedicado de principio a fin.

“Todo me ha costado. Ella es diferente, única, grande, especial, carismática, auténtica y cada cosita, cómo habla, cómo se relaciona, lo que hace, cómo se para en un escenario... todo merece un trabajo riguroso.

“Si soy muy sincera, me costó todo mucho trabajo hasta el último día. Creo que en siete meses (de grabación) habré dormido, por mucho, tres horas por día”, aseguró Majida.