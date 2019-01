Tendrían su propia serie

Madrid–Marvel pronto dará el salto a la pequeña pantalla con varias series para Disney Plus, el servicio de streaming que la compañía lanzará este año. Tras confirmar las ficciones de Loki, la Bruja Escarlata y Falcon y Soldado de Invierno, los rumores apuntan a que los X-Men también tendrán su propia serie.

Según We Got This Covered, ambas compañías han discutido diferentes ideas para series centradas en el grupo de superhéroes.

‘X-Men’ y los ‘Cuatro Fantásticos’ pronto volverán a Marvel Studios después de que Disney complete su fusión con Fox. Con este proceso en marcha, Marvel ha estado barajando la idea de crear contenido relacionado con ‘X-Men’ para el futuro. Dado que la fusión no se ha completado, ninguna de estas ideas es oficial por el momento.

Rocket y Groot, dos de los personajes más entrañables y favoritos de los fans, también han sonado para tener su propia serie. Por el momento, el estudio está centrado en el Universo Cinematográfico Marvel, que pronto pondrá fin a su Fase 3 con ‘Vengadores: Endgame’ y comenzará la próxima con ‘Spider-Man: Lejos de Casa’.

Con el lanzamiento de su servicio de streaming previsto para finales de este año, Disney está tratando de producir el mayor contenido propio posible. Además de Marvel, la plataforma ampliará otra aclamada franquicia con dos series de acción real de ‘Star Wars’, ‘The Mandalorian’, y otra ficción aún sin título centrada en Cassian Andor.