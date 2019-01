Revela Sophie Turner el final de 'Game of Thrones'

A poco más de dos meses para el estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" (Juego de Tronos), conforme va acercándose la fecha de estreno, los actores de la serie tienen más difícil guardar el secreto sobre quién conseguirá el ansiado Trono de Hierro.

Alguien que no ha podido aguantar más ha sido Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark confiesa que ya ha revelado el final de la serie a algunas personas, según publicó El Universal.

En una entrevista para W Magazine, ha declarado lo "aterrada" que está ante el hecho de no poder desvelar la conclusión de una de las series más seguidas de la historia de la televisión. De hecho, no ha podido reprimirlo más.

"Soy muy mala guardando secretos. Creo que la gente que no me cuenta sus cosas porque sabe que no me las puedo callar. Ya le he revelado el final de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) a algunas personas", declaró.

Ante una respuesta así, era imposible no preguntar a la actriz si era plenamente consciente de lo que había hecho y si no temía que "ese descuido" pudiese traerle problemas. "No estaba borracha, sino en plan 'vale, queréis saberlo, pues os lo diré'. No se lo he contado a cualquiera, sino a gente de mi máxima confianza, que sé que sabrá mantenerlo en secreto", dijo en la entrevista.

Está claro que la actriz no ha sido una irresponsable y el esperado final de la serie de HBO sigue a buen resguardo.

Turner, quien recientemente estuvo de viaje por Suiza junto con su pareja Joe Jonas, también reveló "los problemas capilares" que sufrió durante las primeras temporadas de la ficción. La actriz comentó que, antes de que le regalasen una peluca con la que rodar, le prohibieron lavarse el pelo.

Además de estar en la ficción basada en la saga literaria de George R. R. Martin, Turner tiene este año dos estrenos más, ambos en el cine. El primer es "X-Men: Fénix Oscura", en la que se mete en la piel de la icónica mutante Jean Grey, el segundo es "Heavy", drama dirigido por Jouri Smithy en el que participan también Daniel Zovatto y Matias Varela.

La última temporada de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) llegará a HBO el 14 de abril.