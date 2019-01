Quiere kevin Hart el ‘monopolio’

Los Angeles—El actor estadunidense Kevin Hart se encuentra en la última fase de las negociaciones para protagonizar una película sobre el popular juego de mesa “Monopoly”, informó hoy el medio especializado Deadline.

El intérprete sería además uno de los productores de un filme del estudio Lionsgate que contaría con la dirección de Tim Story (“Fantastic Four”, 2005).

Hart y Story, que han trabajado juntos en numerosas ocasiones, triunfaron en los cines con la comedia “Ride Along” (2014), que recaudó 154 millones de dólares, dio pie a la secuela “Ride Along 2” (2016) y que ya tiene en marcha su tercera entrega.

El proyecto para adaptar al cine “Monopoly”, el famoso juego de Hasbro centrado en la compraventa de propiedades inmobiliarias, ha dado vueltas en Hollywood sin concretarse durante más de una década.

El director Ridley Scott y el guionista Andrew Niccol fueron algunas de las figuras del cine que estuvieron, en algún momento, implicadas en este proyecto.

Hart (Filadelfia, Estados Unidos, 1979) es uno de los cómicos más populares de Estados Unidos en la actualidad y en su filmografía destacan cintas como “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017).

En las últimas semanas, el actor fue motivo de controversia ya que, tras haberse anunciado que iba a ser el próximo presentador de los Óscar, renunció a ser el anfitrión de la gala más importante del cine después de que en las redes sociales se le criticara por unos antiguos tuits con contenido homófobo.

Hart estrenó el pasado viernes junto a Bryan Cranston la película ‘The Upside’, otra versión de la cinta francesa ’Les Intouchables’ (2011) y, que, en su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos, lideró la taquilla del país con 19.5 millones de dólares de ingresos.