Querían su propio grupo

Londres— Los “supergrupos” no son cosa nueva en el mundo de la música. Se trata de conjuntos que reúnen a artistas ya consagrados en una nueva agrupación y que buscan experimentar con otros sonidos.

Como estos hay varios ejemplos. Están algunos como ABBA, Journey, Los Tres Tenores, Temple Of The Dog, A Perfect Circle, Avantasia y Foo Fighters pero ¿te imaginas un supergrupo compuesto por Freddie Mercury, Elton John y Rod Stewart?

Pues de acuerdo con Rodi Dolezal, quien fue íntimo amigo de Mercury, estos tres grandes de la música planearon en algún momento unir sus talentos en el conjunto “Nose, Hair and Teeth”, llamado en honor a la gran nariz de Stewart, el cabello de Elton y los dientes de Mercury.

En la entrevista para The New York Post reveló también que esto lo escuchó durante una de las famosas fiestas que el vocalista de Queen organizaba en su domicilio en Kensington, a la cual asistió junto a los cantantes.

Esta no es la primera vez que la idea es mencionada, pues ya en su autobiografía Rod Stewart escribió que “Queen alquiló una casa en Bel Air, Los Angeles, por un tiempo, y Elton y yo pasamos una larga noche ahí con Freddie Mercury, un hombre dulce y divertido al que realmente adoraba, discutiendo la posibilidad de que los tres formáramos un supergrupo”.