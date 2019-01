¿Qué te pasó, Celine?

Ciudad de México— Sorprendió la presencia de Celine Dion en el desfile de Alexandre Vauthier durante la Semana de la Moda en París, luciendo un vestido negro largo y escotado de la marca anfitriona que revelaba su cuello y sus piernas.

Pronto los medios se percataron de que la intérprete de “My Heart Will Go On” y “The Power of Love” lucía demasiado delgada y hasta mayor de los 50 años que tiene.

“Luce bastante avejentada, ya que está por debajo de su peso normal.

“No se puede hablar de una anorexia avanzada, pero sí de inicios, y, obviamente, esto le ha traído como consecuencia una pérdida de grasa corporal en todo su rostro, que los cojinetes grasos de las mejillas estén hundidos, y presenta, en general, una desvitalización cutánea que provoca una pérdida de elasticidad en todo el rostro”, comenta Marimar Guerra, doctora especialista en medicina genómica de la clínica Medae.

Además, el modelo de alta costura que lució dejaba ver los huesos frontales del tórax, así como unas rodillas también bastante deterioradas de la diva canadiense.

En mayo pasado Dion se sometió a una operación del oído, lo cual la obligó a cancelar algunos shows en el Caesar Palace de Las Vegas.