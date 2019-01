Prepara nueva música

Los Angeles— Camila Cabello vuelve al estudio de grabación para comenzar la grabación del álbum sucesor de ‘Camila’, con éxitos como Havana y ‘Never be the same’.

La cantante cubano-estadounidense dejó una gran pista de lo que está por venir, con una foto, vía Instagram, en la que está acompañada de Mark Ronson e Ilsey Juber, con esta última firmó la canción ‘She Loves Control’.

Ronson, por su parte, también está en racha tras la colaboración que realizó con Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart.

El cantante también compartió esta fotografía en sus redes sociales, provocando que los seguidores de Cabello se froten las manos tras el disco debut ‘Camila’ (2018), el primero en solitario de la ex integrante de la girl band Fifth Harmony.

Cabello no deja de lograr reconocimientos ante un carrera que está despegando admiración entre sus colegas de profesión. Fue premiada como Mejor Nueva Artista en los American Music Awards, actuará el próximo 10 de febrero en los premios Grammy junto a artistas como Cardi B o Shawn Mendes.