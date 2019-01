Padece para ser Grizabella

Ciudad de México— Meterse en la piel de Grizabella, la gatita anciana de ‘Cats’, ha sido un trabajo para el que Yuri requiere una fiel caracterización, pero también cuidar su cuerdas vocales y la supervisión de un especialista.

Desde su debut en la obra musical, en noviembre pasado, la cantante ha requerido de un dermatólogo para el cuidado de su cutis, en el que por lo menos invierte 40 minutos en tratamientos durante los días que da función.

"Me pongo unas cremas especiales antes de venir que son para hidratación porque el maquillaje te reseca mucho.

"Uso aparatos, tres veces por semana, para que el producto penetre hasta la tercera o cuarta capa de la piel, y esté nutrida y no se me caiga", explicó la veracruzana.

El escenario del Teatro Centenario Coyoacán ya lucía como un oscuro callejón y los felinos se iban congregando antes de la tercera llamada.

A la intérprete de ‘Maldita Primavera’ le ayudan a transformarse en el personaje. Sentada en la silla de su camerino, antes de a su actuación del viernes, la también actriz se mantuvo casi inmóvil en su silla para evitar que la maquillista realizará algún mal trazo en su cara.

"Cuando llego (al teatro) empiezo a vocalizar 30 o 40 minutos antes, para no lastimarme la garganta ni las cuerdas.

"Aunque al final no está fácil porque tengo que cantar con un arnés que me quita un poco la facultad de respirar y debo tener una buena respiración para llegar a las notas que requieren las canciones de Cats, como la que interpreto 'Memory'", dijo.

Mientras le acomodaban la peluca negra de su personaje, Yuri recordó que para adoptar los movimientos de un gato los observó de cerca durante tres días.

Así fue como logró emular un poco su comportamiento y expresar con el encorvamiento de su cuerpo el dolor que sufre Grizabella por ser rechazada por el resto de los gatos de la manada.

"Mi director Jaime Rojas es como de 1.90 metros, entonces se me montaba en la espalda y me decía: 'Así tienes que estar. Pensaba: 'Me voy a lastimar'. Acababa con la espalda muy adolorida y gracias a Dios me daban masajes o me tomaba una pastilla", recordó.

Incluso, contó que en su primera semana de ensayos se deprimió porque le costó entender el sufrimiento de su personaje.