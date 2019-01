Ciudad de México— Alfonso Cuarón, cuya película "Roma" hizo historia al ser nominada a 10 premios Óscar, pidió a los directores mexicanos jóvenes no confundirse: no hay que irse a Estados Unidos para triunfar en el cine.

"Espero que los cineastas mexicanos se den cuenta de que las historias más poderosas que pueden contar son las que conocen íntimamente y que nacen de su realidad social", dijo en entrevista telefónica con Reforma.

"Me da mucho gusto si Alejandro (G. Iñárritu), Guillermo (del Toro) y yo podemos inspirar a nuevas generaciones. Pero creo que un daño que pudimos haber hecho es crear la percepción de que para hacer cine, o para hacer cine exitoso entre comillas, tienes que irte a Hollywood".

Su filme semi autobiográfico, en blanco y negro y hablado en español y mixteco, sobre una familia de clase media en el DF de 1971, es el título nacional con más postulaciones a los Oscar.

"Roma" significó su vuelta a los escenarios nacionales, 17 años después de "Y tu Mamá También".