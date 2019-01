Niega Miley Cyrus estar embarazada

Ciudad de México— La cantante Miley Cyrus dijo que no está esperando un bebé de su pareja, el actor Liam Hemsworth, a través de Twitter.

"No estoy en espera (egg-xpecting) pero es excelente (egg-celent) escuchar que todos están tan 'felices por nosotros'. ¡Nosotros estamos felices por nosotros también", escribió Cyrus.

En el texto hizo referencia al récord mundial del huevo que superó a la primera instantánea de Stormi, la hija de Kylie Jenner, como la imagen de Instagram con más me gusta hasta ahora.

"Emocionada (egg-cited) por este nuevo capítulo en nuestras vidas. Ahora, ¿pueden todos dejarme en paz y volver a mirar al huevo?", añadió la intérprete.

Cyrus y Hemsworth se casaron el 23 de diciembre en una ceremonia íntima en casa; ella confirmó días después la fiesta sorpresa al compartir un par de fotos de su boda.

Una fuente cercana a la también actriz le dijo a People que los recién casados no se sienten listos para afrontar la paternidad.

"Ambos aman a los niños, pero no tienen prisa por formar una familia", dijo el informante.