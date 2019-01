Michael quería ayudarme: Culkin

Ciudad de México— Macaulay Culkin confesó detalles sobre su amistad con el fallecido cantante Michael Jackson.

El actor compartió su experiencia en el podcast ‘Inside of You with Michael Rosenbaum’, en donde describió que Jackson buscaba apoyarlo porque en verdad eran amigos.

"Muchas cosas pasaron muy rápido y creo que me sentía identificado con él", mencionó el histrión.

"Quiero decir, al final es muy fácil decir que lo que pasaba era muy raro o lo que sea, pero no lo era, él era sensible", agregó.

Culkin mencionó que su relación con Jackson trascendió porque alcanzó la fama a corta edad.

"Para mí, es normal y mundano. Yo sé que no era lo mejor para cualquiera, pero para mí, era una amistad normal", concluyó.