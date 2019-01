McCartney ofrecerá concierto en Las Vegas

Ciudad de México— El cantante británico Paul McCartney confirmó un concierto en Las Vegas, Nevada, como parte de su gira de conciertos Freshen Up.

El exintegrante de The Beatles se presentará en el recinto T-Mobile Arena el próximo 29 de junio para deleitar a sus fanáticos con casi tres horas de las canciones más importantes de sus 50 años de carrera.

Además de cantar éxitos que obtuvo con The Beatles como Help!, Hey Jude y Come Together, interpretará melodías de su etapa con Wings y como solista, así como su repertorio del disco Egypt Station, lanzado del 7 de septiembre de 2018 con canciones como Come On to Me y I Don’t Know, informó El Universal.

Las entradas se venden desde 49.50 dólares (936 pesos) hasta 500 dólares (9 mil 460 pesos).

Los boletos estarán disponibles para el público el martes 22 de enero a las 10:00 horas, pero los cuentahabientes de American Express tienen hasta el 20 de enero para comprar antes sus tickets.

Como parte de su tour en el continente americano, McCartney, de 76 años dará conciertos en Chile, Argentina y Brasil en marzo, antes de llegar a Estados Unidos.

La primera vez que Paul cantó en Las Vegas fue en Convention Hall, en agosto de 1964, durante una gira mundial junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Star.

