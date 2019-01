Internet los favorece

Vancouver, Canadá— La longevidad de la serie ‘Supernatural’ se debe a las plataformas multimedia.

Gracias a servicios de streaming como Netflix, la trama sobre los hermanos Winchester ha renovado su público a lo largo de 14 temporadas.

“Tienes todos estos medios y por la manera en que ahora se consume el contenido, los llamados maratones nos ha traído una completa nueva audiencia, algunos que ni siquiera habían nacido cuando el show comenzó”, compartió Jensen Ackles, quien interpreta a Dean.

Con el paso de los años, los protagonistas han conocido adolescentes, de menos de 13 años, que se han vuelto fans del programa.

“Hay muy buenas historias de cómo ciertos fans jóvenes se involucraron con el show, ya sea porque su mamá, la abuela, el papá, el hermano o quien sea también lo veía. Pero las que más me gustan son cuando un adulto responsable se acerca y te dice: ‘Crecí viendo la serie’”.

“Eso realmente te da una perspectiva de cuanto tiempo llevamos haciendo esto, porque hay shows que yo crecí viendo y que te lo digan a ti es un halago. Muchos de ellos son gente que comenzó a ver el show años después de iniciado”, expresó Jared Padalecki, quien encarna a Sam.

La disponibilidad en plataformas de episodios anteriores ha permitido que la gente se ponga al corriente con la historia, que estrenó por televisión en 2005.

Incluso, hay personas que han visto las primeras 13 temporadas de manera corrida más de una vez.

“El otro día conocimos a una chica que dijo que había visto de corrido dos veces la serie en menos de un año. ¡Por Dios, que se consiga un pasatiempo!”

“Si el show hubiera estrenado hace 25 años, no sé si tendría esta longevidad. Surgimos en ese momento en el que la gente comenzó a tener este tipo de medios y nos dio resultado”, reflexionó Padalecki.

Y es precisamente por la relevancia que aún tiene la historia de fantasía que los actores aún no vislumbran pronto el final.

“Gracias a los fans, no estamos planeando el desenlace y no somos los escritores del show, porque si lo fuéramos seguramente nos hubieran cancelado desde hace mucho tiempo”.

“Sé que tengo una expectativa muy alta para el cierre y también conozco el talento de los guionistas. Es bueno saber que será una decisión a la que lleguemos todos juntos”, sostuvo Ackles.