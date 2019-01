Habrá remake de las tortugas

Madrid—Hace poco más de cuatro años, en 2014, Las Tortugas Ninja volvían al cine con un nuevo diseño mucho más agresivo creado por CGI. La película, que cuenta con una secuela, no convenció mucho a los fans. Pero Paramount podría estar preparando un nuevo reinicio de la franquicia de cara a comenzar el rodaje a finales de año.

En una reciente entrevista con Variety, los productores de ‘Un lugar tranquilo’, Andrew Form y Brad Fuller, confirmaron que Paramount sigue adelante con los planes para una nueva versión de las Tortugas Ninja.

Andrew Dodge se encargará del guion, como ya se anunció en junio de 2018.

“Los productores de ‘Un lugar tranquilo’ están haciendo un reboot de Las Tortugas Ninja de nuevo. La producción podría comenzar a finales de este año”, escribe Variety en un tuit en el que se incluye el fragmento de entrevista a Form y Fuller en los Critics Choice Awards.

La historia sigue a cuatro tortugas mutadas genéticamente que aprovechan su tiempo comiendo pizza, entrenando ninjitsu y salvando a la ciudad de Nueva York. Tras una exitosa saga de películas en los años 90, Paramount reinició la franquicia con CGI en 2014.

Aunque ‘Ninja Turtles’ no convenció a la crítica, tuvo un gran desempeño en taquilla, con una recaudación de 500 millones de dólares frente a un presupuesto de 125 millones. Esto propició una secuela en 2016 que obtuvo mejores críticas, pero peor desempeño en taquilla.

Ese mismo año, Andrew Form anunció que no había planes para una tercera entrega de Ninja Turtles. Sin embargo, el CEO de Paramount, Jim Gianapulos, decidió darle una última oportunidad a Leonardo, Donatello, Michellangelo y Raphael, y poner en marcha un nuevo reinicio, que aún no tiene director asignado.