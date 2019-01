Guerrero se perderá el Oscar

Ciudad de México— El martes México estalló en felicidad luego de que se anunciara que ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, logró obtener 10 nominaciones a los Premios Oscar en su edición 91 entre las que destacan Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Director.

Sin embargo trascendió que uno de los actores principales de la cinta, podría no ser testigo de cómo la película hace historia en la prestigiosa entrega, al no contar con la visa estadounidense.

Se trata de Jorge Antonio Guerrero, el actor que interpreta a Fermín en ‘Roma’ quien declaró en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ que lleva intentando conseguir el documento más de un año sin éxito, ya que le ha sido negada en tres ocasiones

Guerrero, quien también interpretó al Cadete Tello en ‘Luis Miguel, la Serie’, detalló que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México, incluso, con una carta invitación redactada por una de las productoras de la cinta para Netflix, sin embargo, ni así le facilitaron la visa estadounidense.

“Expresamente llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, detalló.

Pese a sus tres intentos, el actor confía que en que su suerte cambie y pueda asistir a la 91 entrega del Oscar, junto a todo el elenco de la cinta nominada.