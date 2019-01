Exasistente de Carey la contrademanda por acoso sexual

Ciudad de México— Lianna Azarian, exasistente de Mariah Carey que fue demandada por la famosa de extorsión, levantó una contrademanda en la que alegó que fue víctima de abuso por parte de alguien cercano a Carey y que la cantante no hizo nada al respecto, reportó TMZ.





Azarian afirmó que Stella Bulochnikov, ex gerente de Carey, la golpeaba en el trasero, le tocaba los senos, orinó sobre ella, la tiraba al suelo y se sentaba sobre ella.



La mujer dijo que Bulochnikov la llamó "nigger", que es un insulto despectivo usualmente dirigido hacia la gente negra, y que también la denominó como "puta armedia jodida".



Azarian aseguró que todos los presuntos abusos ocurrieron en presencia de Carey y que ella, además de no tomó cartas en el asunto, cometió actos de abuso físico, emocional y psicológico contra ella.



Hasta el momento, Bulochnikov no ha realizado comentarios al respecto.



La intérprete de "We Belong Together" había acusado a Azarian de chantajearla con unos videos que le tomó en situaciones embarazosas, y que le pidió 8 millones de dólares para que las imágenes no salieran a la luz, según El País.



Carey también señaló en los documentos que la asistente utilizó su tarjeta de crédito para hacer compras personales y de pedir a firmas de moda artículos que supuestamente eran para la artista y que no se las entregaba.



La mujer trabajó para la celebridad desde marzo del 2015 hasta noviembre del 2017, cobrando 327 mil dólares anuales; tras despedirla, ella procedió a realizar los chantajes.



Los papeles judiciales describieron el contenido de las grabaciones como íntimo, aunque no dan más detalles sobre el mismo.



Carey aseguró que no tenía idea de que Azarian la estaba filmando al realizar actividades personales, y dijo que sería embarazoso y dañino para su carrera y su vida personal si dichos videos fueran publicados.