Ethan Hawke y Emily Blunt, entre los 'olvidados' de los Oscar 2019

Los Ángeles— La actriz Emily Blunt y el actor Ethan Hawke son algunos de los artistas "olvidados" en las nominaciones para la 91 edición de los Óscar, que anunció hoy la Academia de Hollywood.

La británica Emily Blunt tuvo un 2018 de ensueño, pero hoy no ha podido lograr la nominación como mejor actriz protagonista ("Mary Poppins Returns") ni como mejor intérprete de reparto ("A Quiet Place").

Otra estrella de Hollywood que partía con opciones hoy como Ethan Hawke tampoco fue nominado al mejor actor por su interpretación en "First Reformed".

Bradley Cooper fue uno de los nombres destacados hoy, ya que su película "A Star is Born" consiguió ocho candidaturas y tres de ellas fueron para él (mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor).

Sin embargo, Cooper no se pudo colar en la categoría de mejor director de los Óscar con la que es su primera cinta tras las cámaras.

Tampoco entraron en este apartado otros aspirantes de renombre como Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk") o Peter Farrelly ("Green Book").

Timothée Chalamet, que fue nominado el año pasado a mejor actor por "Call Me By Your Name", se quedó hoy con la miel en los labios al no ser nombrado candidato a mejor intérprete de reparto por "Beautiful Boy".