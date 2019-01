'Es un regalo que dejó Dolores'

Ciudad de México— Los integrantes de The Cranberries mandaron un mensaje a sus fanáticos acerca de su próximo y último álbum, titulado In The End: "Es como un pequeño regalo que dejó Dolores (O'Riordan)".

Las palabras específicamente del baterista del grupo, Fergal Lawler, llegan poco más de un año después de la muerte de la vocalista de la agrupación irlandesa.

"Se hizo mucho trabajo, ya que Dolores grabó muchas voces y envió bastantes correos electrónicos. Se suponía que eran demos principalmente, pero en realidad no lo fueron porque era tan buena cantante que sus demos eran buenísimos", dijo en entrevista con el semanario NME.

"Terminamos de grabar en mayo pasado, así que (el álbum) lo tenemos desde hace mucho tiempo".

The Cranberries ya liberó un primer adelanto del álbum que saldrá a la venta el 26 de abril: "All Over Now".